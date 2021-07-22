桃警因應微解封，13日起至21日，啟動「安道防故」專案勤務，9天來每天交通事故發生709件，與去年同期1287件相比，減少578件，達45％。與三級警戒發生至微解封前，平均減少14％。

警方表示，三級警戒已持續2個月，部分管制措施解除後，民眾外出逐漸頻繁，交通違規也隨之增加，7月13日至21日間，桃園市警局共取締約2萬4047件違規，其中闖紅燈計7688件占多數，另轉彎未依規定7370件、超速計6742件、併排停車計1954件、酒後駕車161件、車不讓人132件，警方表示，時隔許久出外活動，民眾難免情緒高漲，但仍應遵守交通安全規則，才能開心出遊，平安回家。

微解封後首次假日，竹圍漁港、復興區台7線、石門水庫等熱門景點人、車潮均有顯著增加，為保持交通環境順暢，市警局派員於各景點周邊重要路口引導車流，並協助市場分流及風景區人流管制，以兼顧交通安全及防疫措施。

桃園市警局表示，目前疫情雖然趨緩，但烟花颱風將開始影響全台，呼籲民眾應做好防颱準備，減少非必要外出，市警局亦將派員加強巡邏，掌握道路狀況，嚴防災害發生。