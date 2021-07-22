羽球世界球后戴資穎赴東奧出征，因PO出經濟艙、下榻飯店及便當照片，引發各界熱議，卻也遭出征，有網友擔心戴資穎壓力太大導致比賽受到影響，對此，資深媒體人黃暐瀚呼籲，身為球迷、身為台灣人，現在應該暫時「休兵」，一起替中華選手加油打氣。

「今年的奧運，史上最特別。」黃暐瀚今（22）日在臉書表示，明明已經是2021，但logo依舊是2020，而開幕式幾萬人的大場地，只有不到一千人進場參與，很多世界排名第一、第二的高手，還沒登機，突然確診，立刻失去參賽資格，這樣的奧運「空前」也可能「絕後」，其中台灣60多位中華健兒，要在東京拚鬥三個星期，現在該是大家給他們加油打氣的時候。

中華代表隊19日出發2020 東京奧運專案班機前往日本，圖為羽球國手戴資穎。（王英豪攝）

對於座位分配爭議，黃暐瀚指出，說好的商務艙，因為種種原因說到沒做到，該檢討道歉的，都走過一遍了，而羽球天后、世界排名第一的戴資穎，平常就喜歡在社群媒體與網友互動，抒發心情，不過前兩天，一個經濟艙、一個飯店圖、一個晚餐便當，居然都變成台灣媒體討論的焦點，網友留言互戰，媒體也大作文章。

黃暐瀚分享，有一位「戴粉」寫信給他：「暐瀚哥，我很擔心小戴壓力會太大，甚至接下來，如果因為這樣不敢PO文，改變平時的心理狀態，這對她出賽不利啊！」

黃暐瀚說，他不知道戴資穎的心理狀態，有沒有到我們需要為她擔心的程度，也許她抗壓性強到爆表，大家根本不用擔心，但身為球迷、身為台灣人，他誠懇呼籲大家暫時「休兵」，什麼對錯都等比賽結束再說。

黃暐瀚接著提到，記得2017年，戴資穎放棄世錦賽參加世大運，只為了把金牌留在台灣，讓世界看見台灣嗎？記得郭婞淳克服14年被槓鈴壓傷大腿的陰霾，一舉打破世界紀錄的瞬間嗎？他說，這些台灣選手，現在正在東京為台灣打拚，因此請大家放下心中的「不滿」，一起齊心為這60多位選手加油。