美股四大指數連續2天上漲，收復周一暴跌逾700點的失土，顯示投資人仍有信心進場，不過有專家提出警告，市場接下來將進入充滿挑戰的階段，10月底前會出現暴殺至少15%的狀況。

美媒報導，知名投資顧問機構Guggenheim Partners全球投資長Scott Minerd表示，「今年的9、10月會非常辛苦，股市可能會面臨至少15%的回檔，主要受到聯準會加快縮減購債計畫、Delta變種病毒來襲等因素的影響。」

此外，他認為虛擬貨幣市場同樣會到衝擊，比特幣可能摔落至1萬5美元以下，等於從現在的3萬美元腰斬50%，「考慮到所有不確定性與新型貨幣的競爭，我認為比特幣還有往下跌的空間，不過從長遠來看，以太幣是相對比較可行的選擇。」

短時間內，Scott Minerd強調任何風險資產都不適合再進場，「風險資產進入波動較大的階段，這段時間都不能進場，可能要等到道奇打進世界大賽，我才會建議你可以進場。」世界大賽為美國職棒的總冠軍賽，開賽時間約落在每年10月底左右。

事實上，這並不是Scott Minerd今年第一次預測股市將下修，他曾在5月示警，股市將回檔10%，比特幣則會大跌2萬至3萬美元之間。周二比特幣一度摔至3萬美元以下，但隔天就出現反彈，目前價格落在3萬2千美元左右。