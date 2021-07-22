王宥忻昨包民宿為老公慶生。（固力狗娛樂提供）

王宥忻昨（21日）歡度結婚12週年，同時為了慶祝老公45歲生日，她特別訂購70萬IWC名錶空運直送，並在宜蘭私人民宿慶生，生日變裝主題飾演英雄系列角色，讓生日充滿儀式感。王宥忻對老公感性分享：「今年是結婚第12年之前生日都含混帶過，但今年決定要給老公驚喜，在兩個禮拜前就開始帶小孩練習還有準備禮物。」老公受寵若驚的表情，令她覺得很值得。

因為疫情期間，只有家人可以參加生日會，王宥忻裝扮的是埃及艷后、老公則是美國隊長，兩人特別挑了一個有大泳池的私人民宿，享受午後陽光十分愜意。王宥忻回憶當年自己要生兒子恩恩前，因不慎摔倒導致懷孕時期子宮出血、不能下床，老公把屎把尿，「當時對自己感到很不堪，但看著老公總是淡定處理事情的表情，我就知道我選對了」。

想起當時兩人很窮，付完醫藥費後帳戶只剩2萬，但內心總覺得只要在一起就有無限的創造力，也對為來充滿信心。如今兩人生活無虞，雖然一路以來經歷許多風雨，但王宥忻希望經營婚姻成功的經驗可以成為很多人參考的目標，「想擁有財富和成功要找到對的另一半很重要，可以同甘共苦一起享受成果」。