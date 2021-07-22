台南市消防局緊急救護科，感謝善心人士捐贈救護車隔離艙。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真)

疫情三級警戒以來，台南市消防局截至7月15日止，已載送COVID-19確診及疑似患者共381位，為降低救護車出勤人員染疫風險，且Delta變種襲台之際，台中市大蘋果小太陽活力平台救人創辦人陳圓圓，聯合台南市6個善心企業和個人捐贈台南市消防局救護車7座隔離艙，讓第一線防疫人員多一份保障。

台南市政府消防局因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)緊急救護指引，成立7隊防疫專載隊，並全面升級出勤同仁出勤裝備，陸續購置及受贈各式防疫物資，舉凡護目鏡、防護面罩、N95口罩、防水隔離衣、防護衣等裝備，目的在確保出勤同仁能夠在精良的防護裝備之下，減少因必須接觸患者而遭受感染風險。

除了添置精良防護裝備、強化執行載送勤務之救護技術教育訓練，消防局在救護車車艙前後艙氣密性問題部份，亦下了一番功夫，加裝透明帆布，並使用膠帶確實阻絕前後艙空氣流通，雖確實具有功能性，但在Delta變種有可能襲台之際，仍嫌防護不足。

消防局在知悉臺中市有民間友人在協助安裝救護車隔離艙的訊息下，即主動致電聯繫，經大蘋果小太陽活力平台救人創辦人陳圓圓小姐召集下，計有遠東牙醫診所、巨峯開發工程有限公司、威勝運動用品專賣店、富而麗禮品商行、林冠維先生及呂漢威先生等6個善心企業及個人合資捐贈消防局救護車隔離艙7座。

在分批安裝及氣密檢測後，終在21日完成7輛救護車隔離艙的安裝，消防局緊急救護科謝榮仁科長特地親自率隊到台中，頒發感謝狀致謝本案大力推手陳圓圓小姐及安裝廠商亦是台中市義消的上億科技開發有限公司楊冠威，感謝其善心作為，讓救護人員多一層保護並可減輕專責救護車消毒工作，共同為守護台南市民而努力。

台南市長黃偉哲獲知此合資捐贈案後，感謝善心單位義舉、慷慨加入抗疫行列，並再次呼籲政府資源有限、民力無窮，盼各階層企業、公益團體與善心人士能共襄盛舉，期全面提升防疫量能，守護民眾生命財產安全。

局長李明峯感謝大蘋果小太陽活力平台的募資捐贈，藉由隔離艙的設置，形成空間分艙，讓臺南市防疫專載隊救護車的防護性能再次提高，也促使救護人員減少因必須與患者同車而遭受感染風險。