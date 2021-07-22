美國海軍軍令部部長吉爾迪(Mike Gilday)上將20日證實，海軍正以2025年為基礎點，展開艦隊投資與建設。由於新計畫將川普時期的355艦隊縮減至規模僅剩300艘左右，勢必引發國會激烈辯論，因此海軍正全力備戰於朝野攻防。不過，吉爾迪堅稱，新的投資戰略讓海軍擁有更有能力、更具殺傷力的艦隊。雖然不是更龐大的艦隊，但這是受限於預算不得不做出這樣改變。

美國海軍學會新聞網(USNI)引述吉爾迪的說法，海軍將在接下來數年內陸續迎接新成員，以啟動水面、空中與太空聯合力量；新成員包括維吉尼亞級潛艦、第一艘星座級巡防艦、最新的勃克級驅逐艦第三版改良型「Flight III」，以及其他武器系統。屆時，隨著F-35C的加入，海軍艦隊航空聯隊將有逾半混合第四代與第五代打擊戰機。

吉爾迪表示，「我們嚐試放眼未來。換言之，透過描繪並立基於我們的投資戰略，海軍正以2025年為時間範圍來建設艦隊並讓其重返海上」。

他進一步解釋，受限於預算緊縮，儘管海軍受命打造355大艦隊，但預算之故讓艦隊規模僅能在300艘左右。不過，根據海軍最新投資戰略，「能讓我們擁有一支更有能力、更具殺傷力的艦隊，即使不是一支更龐大的艦隊」。如果想要大艦隊，除非海軍預算能獲得成長。

他認為，為了解決預算帶來的挑戰，海軍不得不執行「撤資再投資」的戰略(divest-to-invest)，即將各艘艦艇放於天秤上衡量，將部分資金騰出用於其他長期投資，以保持海軍競爭力並因應中國大陸與俄國帶來的日益嚴峻挑戰。

不過，吉爾迪的論點勢必會引發議員們的反彈。維吉尼亞州民主黨議員路里亞(Elaine Luria)認為，海軍的做法顯然忽視眼前的挑戰。

「撤資再投資」最大的爭議莫過於海軍打算退役7艘飛彈巡洋艦。吉爾迪強調，這7艘艦艇平均艦齡為32年，未來5年的國防預算將斥資50億美元來維持其作戰能力，加上雷達系統過時與其他可靠性問題，無疑會成為戰場上的攻擊目標。

以維拉灣號(CG 72)為例，其於2021年2月自諾福克啟程部署，卻因為油箱裂痕被迫返航；隨後加入艾森豪航艦打擊群，卻再因為其他問題而擱淺。吉爾迪強調，從現實觀點來看，海軍必須放棄繼續投資在這7艘巡洋艦上。

畢竟，維持其作戰能力所花的經費，遠超過海軍一開始評估的費用，差距甚至達數千萬美元。特別是船體已有30多年的歷史，導致許多原本沒評估到的未知因素，讓維修與保養費大增。

※福特號(CVN 78)的教訓

吉爾迪也提到，航艦福特號的最後4部先進武器升降梯將在2021年底前安裝完成並交付給海軍，預計2022年首次部署。目前該艦正進行抗暴震測試。他表示，福特號的武器升降梯已成為過去4至5年來最痛苦的經歷。不過，海軍已藉此汲取教訓，並在2021財年預算中編列資金用於巡防艦計畫。

他表示，福特號引進新而且未經驗證的技術，才導致成本超支與一再延宕。未來海軍會以更慎重的態度來引入新計畫。「我們不應該在像這樣複雜的平台上引進超過一至兩種新科技，以確保我們將風險控制在可管理的水平內」。