泰國昨（21）日傳出首例混打疫苗後死亡的案例，一名39歲女老師先接種大陸科興疫苗後，相隔3周再接種AZ疫苗，不料隔天死亡，目前女老師的遺體還要進行解剖確定真正死因，據悉女老師有潛在健康問題。

泰國讓民眾混打疫苗。

綜合泰國《清萊時報》（Chiang Rai Times）、「The Thaiger」、馬來西亞《星洲日報》報導，泰國疾病管制局（Department of Disease Control）昨日證實，一名39歲女老師在接種AZ疫苗作為第2劑疫苗後死亡。

這名女老師是在6月28日先接種科興疫苗，於7月19日和丈夫一起接種AZ疫苗作為第2劑疫苗，接種後夫妻倆都出現頭痛、發燒等常見副作用症狀，不過隔天晚間，女老師開始感覺噁心、嘔吐，他的丈夫於晚間7時左右暫時離開下樓看望女兒，回來後卻發現妻子已經死亡。

這是泰國開展混打疫苗計畫以來首例死亡案例，家屬表示女老師本身有高血壓問題，接種疫苗時護士告訴他們仍舊可以接種，目前女老師的遺體已經進行解剖，確切死因尚待釐清。

目前泰國已經有8.4萬人混打不同的疫苗，自泰國政府於今年3月推動大規模疫苗接種以來，已經接種1480萬劑科興、AZ疫苗，至今有229人在接種疫苗後死亡，相當於每百萬人有16人死亡。

不過經過解剖與專家調查，這些死亡案例並非由疫苗直接引起，而是和死者本身的潛在慢性疾病有關，其中最常見的疾病為冠狀動脈疾病與腦血管疾病。

泰國官方強調，和感染新冠肺炎引發的死亡風險相比，接種疫苗的死亡風險仍舊非常小。

泰國自4月以來面臨相當嚴峻的第三波疫情，當局宣布今（22）日新增13655例確診、87例死亡案例，這波疫情至今造成超過42萬人確診、3603人死亡。

值得注意的是，自2020年初全球爆發新冠疫情開始，泰國至今累計45.3萬人確診、3697人死亡，換句話說，多數病例集中在第三波疫情。