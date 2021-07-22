玉晶光(3406)積極拓展非手機產品線，挺進AR/VR及車載領域，預期明年VR產品出貨可望放量，車用鏡頭部分亦已有2到3家客戶，隨著產品佈局發酵，玉晶光董事長陳天慶表示，公司目標是3年到5年非手機產品占比能達到30%到40%。

玉晶光逐漸站穩美系手機鏡頭供應商後，除努力爭取非美系手機客戶，成為日系手機品牌廠「潛望式望遠變焦鏡頭」獨家供應商，也將產品研發重心轉向AR/VR及車載鏡頭等非手機以外新應用，希望能達到分散客戶及產品目標。

受到新冠肺炎疫情及內容多元化推動，終端應用如：遊戲、教學、旅遊、演唱會等帶動VR鏡頭需求愈來愈大，目前玉晶光VR新產品進行順利，客戶涵蓋美系及日系廠商，玉晶光總經理郭英理表示，AR/VR需要很多鏡頭，公司專注在VR光學系統，預期明年VR有機會放比較大的量，至於AR部分，雖然AR未來有機會比VR多，但因為產品特性，還有許多其他技術要配合，預計還要一段時間需求才會起來。

在車載鏡頭部分，玉晶光亦耕耘幾年，目前已有2到3個客戶，郭英理表示，全球每年約有9000萬輛到9500萬輛新車銷售，平均一台車約使用3到4顆鏡頭，高階車款更高達10顆鏡頭，未來需求量很大，公司也持續佈局車載鏡頭，但因車載鏡頭認證期長，環境因子要求嚴苛且重信賴度，不能漏水也不能起霧，車載鏡頭組裝是很高的技術，目前量不大。

為因應客戶訂單需求，玉晶光積極擴產，今年上半年資本支出約20億元，目前廈門廠區4座廠已在運作，第5座廠部分開始生產，第4季可望正式加入量產，預計將增加約10%產能，台灣廠亦已部分投產，年底前可望全面量產，未來台灣廠將以生產LED閃光燈、VR及技術較高的感測鏡頭為主。