羅巧倫日前打疫苗，出現身體不適的副作用，還在休養中的她，今分享多了新身分，斜槓擔任保養品牌總監，她直播一晚就有近6位數進帳，讓她開心說：「我現在可以自豪的說，我真的是靠臉吃飯」。

她親手打造頂級保濕面膜，從研發、打樣、測試通通自己來，7月初直播開賣時，更是直接素顏敷面膜。她首次擔任品牌總監，除了開心，笑說曾想過如果沒有當演員，一定會做跟美相關的工作，所以對於美的事物要做的功課從來沒間斷過。如今除了是產品代言人，對這品牌更有使命感，「在即將邁入40歲關卡前坐上這個位置，意義重大」。

促成此次合作的幕後推手陳昭榮表示，過去跟羅巧倫合作時，發現她是個努力有想法的女生，於是他整合廠商與公司生產、行銷、短影片拍攝、直播、客服及物流等資源，完全交給羅巧倫主導負責，連自己一手打造即將完工的直播產業基地的首次直播，也將在7月23日下午4點獻給羅巧倫。

陳昭榮說，直播產業基地9個攝影棚將陸續完成，加上之後的短影音平台，未來有任何想合作的廠商、品牌、藝人、名人歡迎來談，大家一起在新型態的影音生態圈共同打拼。