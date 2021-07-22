警方查扣自製爆裂物等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方將徐嫌等6人逮捕送辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

松山之亂黑衣人暴力討債 大哥「天力」經營線上博弈全被逮捕送辦

曾參與「松山之亂」的黑衣人徐靖、曹喆，涉嫌以言詞恐嚇、潑漆、擲雞蛋、撒傳單等方式，暴力追討200多萬元賭債，綽號「天力」的大哥徐天力則在幕後經營線上賭博網站，刑事局偵查第二大隊蒐證多時後，21日將徐嫌等6人逮捕送辦，檢方複訊後諭令徐天力100萬、徐靖30萬、曹喆10萬元交保。

今年4月間，10名黑衣人闖入松山分局，欲找與他們發生口角的教官理論，後引發成軒然大波的松山之亂，其中，動手砸毀派出所電腦螢幕的徐權遭到起訴，當日也在現場的哥哥徐靖昨又因暴力討債遭逮。

警方調查，徐、曹等嫌在去年9月間，因被害人積欠線上簽賭200多萬元債務，遂至被害人父親住處及公司以言詞恐嚇、潑漆、擲雞蛋、撒傳單方式追債，甚至於凌晨在被害人住處門口持大聲公撥放「欠債還錢、出來面對」等，並強行扣走機車供自己使用。

警方追查，該賭博網站疑似為四海幫大哥徐天力經營，21日發動搜索拘提，將47歲徐嫌等6人逮捕到案，警方從現場電腦檔案發現，該集團自6月20日至7月21日止，經營線上直播博弈網站總下注金額高達5000餘萬元。並查扣彈匣、土製爆裂物、被害人遭犯嫌強行扣走之重型機車1部、賭桌板、線上直播攝影機、電腦主機、荷官名冊、薪資袋、會員名冊、點鈔機、籌碼及手機等贓證物。