東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機出征，但所有國手都搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，引發爭議。民進黨台北市議員許淑華表示，這是馬政府時期進行組織改造導致。國民黨桃園市議員黃敬平認為，許的言論可見民進黨若放任黨內主戰派（鷹派）衝過頭，將會「成也網軍、敗也網軍」，操作太過除民怨會炸鍋，這些網軍也會自大到無法控制，屆時總統蔡英文、閣揆蘇貞昌就算道歉30次也沒用。

黃敬平22日接受香港媒體《中評社》訪問表示，民進黨成也網軍、敗也網軍。蔡英文跟蘇貞昌最大的問題，就是無法控制下面那群到處亂咬人的網軍，當「將」愈來愈弱「兵」愈來愈驕橫，這些兵就會容易到處燒殺擄掠。

黃敬平指出，民進黨擅長網路作戰，長久以來認為PTT跟臉書都是他們可控的，不料操作過頭，之前爆發自家人林瑋豐的寫手反串事件，這是第一道警訊；如今更鬧出側翼發動網軍，將戴資穎日本下榻的飯店，從3.3顆星評價「洗」成4.5顆星事件，甚至揚言要將大陸及烏干達選手下榻的飯店，從4、5顆星的評價「洗」成1顆，這除了讓全世界看笑話，更凸顯了民進黨的網軍操作，已像未能控制溫度與壓力值的壓力鍋般瞬間炸開。

對此，黃敬平強調，若民進黨繼續放任網軍，一旦這些主戰派（鷹派）或自大的網軍衝過頭，衝到連民進黨都無法下停損點，例如這次將戴資穎事件甩鍋給前總統馬英九，這對民進黨而言只會「愈幫愈忙」，完全抵消了蔡英文、蘇貞昌的道歉；如今民怨燒到蔡、蘇，回想網軍近年不知幫民進黨惹了多少禍，這也證明了，民進黨根本控制不住底下這群殺紅眼、到處亂咬人的網軍，長久下來一發不可收拾，將招致更嚴重後果。