全時受僱勞工生活補貼第2階段，也就是6月薪資有減少5成者，自7月23日開放受理，符合資格的民眾明日上午10點起可上網申請。勞動部提醒，「5月份」薪資受影響者，仍可提出申請，但兩個月份都符合資格者，只會發給一份補貼；勞工也不能重複申領其他部會或勞動部所發給性質相類似之補貼。

勞動部表示，「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理受僱勞工生活補貼計畫」將於7月23日起開放第2階段「6月份」薪資減少達20％以上的勞工申請，符合計畫資格者發放新臺幣1萬元生活補貼，申請期限至8月31日止。 勞動部說明，勞工因「6月份」薪資受影響欲申請本項生活補帖，必須符合4月30日已參加就業保險，且月投保新資在新臺幣2萬4000元(含)以上至3萬4800元(含)以下，6月份全月薪資較4月份受僱於同一雇主的薪資減少達20％以上，且6月30日仍在職之條件。請符合資格的民眾，備妥4月份及6月份的薪資單(明細)或銀行薪資轉帳紀錄、金融機構帳戶號碼，至本計畫網站（https://mol-10000.wda.gov.tw）提出申請。 勞動部再次提醒，勞工朋友於上傳薪資證明時，資料務必清晰完整，載明勞工身分（姓名或身分證字號）、事業單位（公司）名稱，及薪資月份、給付金額等項目以加速審核作業。詳情可至勞動部官網/疫情紓困專區查詢，如有疑義，也可撥打「0800-885-123」免付費諮詢專線洽詢，相關服務不因颱風來襲與週末假日而受影響。