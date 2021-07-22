隨著國人疫苗施打率提高，疫苗險投保也愈來愈夯，不只產險業搶發疫苗險，壽險業者也相繼推出疫苗險。金管會保險局官員22日指出，已有國泰人壽、中國人壽兩家壽險公司送件備查疫苗險，其中，國壽是團險附約，中壽則是個人險主約，兩家都是推動「提高國人保險保障方案」績效優良公司，此次以獎勵優惠方式備查。

保險局指出，過去疫苗險多為產險公司推出，現已有12家產險公司推出疫苗險，截至2021年7月19日止，投保件數達180.9萬件、保費收入5.22億元；理賠件數為50件、理賠金額170萬元。

保險局指出，國泰人壽在2021年7月12日送件備查一張團體疫苗險，是健康險附加條款，針對施打疫苗後住院者給予關懷給付，主要是供集團內員工投保。中國人壽則在2021年7月18日送件備查一張個人疫苗險主約「中國人壽疫守護住院醫療健康保險」，針對「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」給予相關保障。

保險局表示，國壽、中壽為推動「提高國人保險保障方案」績效優良的保險公司，獎勵措施包括：給予核准制商品得改採備查制、給予新種商品送審件數增加、相關申請案優先審查等，因此此次疫苗險可改為備查制，商品上架15個工作天內送件備查即可。

保險局表示，為鼓勵保險業致力推動保障型商品、微型保險，以及鼓勵保險業投資國內公共建設及與五加二新創產業建立長期夥伴關係，協助五加二新創產業取得營運所需資金，協助提振國內實體經濟發展等，皆有相關獎勵方案。