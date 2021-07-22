台塑四寶首場股東會，22日由台塑化（6505）率先召開。近期國際油價震盪起伏，後市引發關注。台塑化董事長陳寶郎直言，下半年原油供需缺口浮現，怎麼看，我們都認為油價會上漲，預估下半年預期布蘭特原油在70~80美元/桶間震盪，有利台塑化下半年營運。其中，第三季因邁入旺季，油價可望上看75~80美元。

陳寶郎說，雖然OPEC+8月到12月底合計日增200萬桶，但這個數字比起OPEC+目前減產量是每天576萬桶，產量還是比先前少。歐美疫苗施打覆蓋率到一定程度，研究機構預估，第三季全球油品日需求量約9800萬桶，幾乎回到2019年疫情前97.3％，第四季9936萬桶，提高到疫前98.5％。

陳寶郎認為，今年油價高點會落在第3季，因供需落差高達200萬至250萬桶，因此油價一定會往上。至於第4季，供需差縮減到120萬桶，因此油價波動會趨緩下來，但因需求還是高於供給，所以跌幅有限。下半年煉油事業動能加速推進。

近期國際油價依然受到疫情影響，變數病毒疫情升溫，上周杜拜、布蘭特原油回跌到68美元，惟目前又回彈到72美元。

對此，陳寶郎看好第三季油價表現，原油每日供需缺口約200-250萬桶間，油價區間走高到75-80美元；第四季供給、需求同步增加，每日供需缺口縮小到120萬桶間，油價波動區間低於第三季。

陳寶郎表示，油價主要就是要看供給面以及需求面。歐美疫苗施打覆蓋率提升，政府管制放寬，人流、經濟活動增加，以及第三季傳統用油旺季加持，需求還是蠻不錯。

第三季單日全球原油需求、供應缺口約200~250萬桶，惟OPEC+8月開始每天增產40萬桶，到年底增產量達200萬桶，需求也是同步成長，第四季原油每天供需缺口會收斂到120~140萬桶，原油波動區間將比第三季來低。

此外，國際油價已漲到70美元，但美國頁岩油生產卻按兵不動。陳寶郎說，川普時代支持原油大量開採，但到了拜登有所轉變，加上去年油價大跌，油商虧損倒閉，且銀行體系控管風險限縮信用，投資意願趨緩，因此美國油井數是呈現減少態勢。

至於伊朗因新任Ebrahim Raisi總統作風強硬，預估在8月4日上任前不會重啟核協議，伊朗原油供給增加有限，預期今年底由目前250萬桶/日增加至275萬桶/日，2022年第一季才可能增加到300萬桶/日，有助油價平穩。