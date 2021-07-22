新冠肺炎疫情衝擊大眾運輸市場，客運業不斷傳出有路線停駛或減班，業者坦言，不知道下一個倒下的會是哪一家公司、或是哪一條路線，近期乘客有些微的成長，但國道客運不能期待「V」或「U」字型的反彈，經營環境仍然嚴峻，呼籲交通部繼續辦理公運計畫紓困補助，沿用5至7月既有的補助機制。

目前一般公路客運及國道客運非機場路線路線，比照原補貼規定的3級補助標準，依路線運量下跌程度補貼110年5至7月的營運費用，預估所需經費約4.29億元，由公運計畫經費優先調整支應。補助方式以今年1至4月平均運量為基準，運量下降50％以上，每月、每車可領3萬元。

國光客運指出，即使下周解除3級警戒，客運的運量也不會立刻出現大幅回升，目前的載客率從疫情尖峰的不到1成，微解封有些微上升到略高於1成，但這根本稱不上「回溫」，未來也不能期待客運會出現「V」或「U」字型反彈，苦日子還會持續。

國光呼籲交通部，應繼續辦理公運計畫紓困補助，沿用既有補助機制，協助業者撐過史無前例空前危機。

統聯客運也表示，去年的疫情爆發再國外，國內市場的信心還夠，今年的本土疫情讓旅客瞬間少了9成。對公司而言，就算客人回升到5成，經營還是虧，現在每車領3萬元補助還是虧本，且疫情衝擊比預期還要久，何時能回到5成運量真的很難說。