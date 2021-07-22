全台進入3級警戒已有2個月，不少失智者家庭都希望失智社區服務據點早日解封。衛福部長照司日前宣布研擬指引，允許據點有條件開放。今日長照司長祝健芳於疫情指揮中心記者會上公布指引，開放接種一劑疫苗或持有陰性證明者提供服務，而據點也需維持社交焗爐，一旦發現疑似個案，需在1天內完成通報。

根據統計，全台目前有508處失智社區服務據點，2021年共累計服務7000多名疑似至輕度失智為主的民眾。失智據點為長照2.0連續性服務方案之一，主要提供認知功能促進、共餐及社會參與等長照初級預防服務，功能類同巷弄長照站等社區型學習場所，其所運用場地多為社區中既有醫療院所、社區活動中心、教會、老人福利機構等。

今日指揮中心公布失智據點因應COVID-19防疫管理指引，其重點包括：

一、提供服務條件(含服務人員、服務對象及陪同者)：

(一)完成接種疫苗第一劑且滿14日者。

(二)未接種疫苗、接種第一劑疫苗未滿14日者，首次提供/接受服務前應自費提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。

(三) 服務對象接受服務，應採事先預約登記，依失智據點服務人員可提供服務的人數調整，並配合實名制等相關措施。

(四)失智據點服務人員於提供服務前，應建立服務人員名冊。

(五)疫情警戒為第二級以上(含)期間，不提供照顧者課程；所辦理之認知促進、緩和失智等服務項目，原則應由失智據點服務人員自行辦理。惟外聘講師如符合已完成接種疫苗第一劑且滿14日，或疫苗第一劑接種未滿14日，且於首次提供服務前自費提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明者，不在此限。

二、自主防疫管理措施：

(一)疫情警戒為第二級(含)以上期間：

1.建立健康監測及異常通報機制。

2.規劃服務動線、分區空間與隔離空間，建立分艙分流及分組活動、用餐機制，並保持社交距離。

3.設置於醫療院所及各類機構(含長照、老福、身障、護家機構)內之據點，據點服務人員不可與機構工作人員共用、混用或支援。

4.相同活動空間不同時段有其他單位使用者，每服務時段間應間隔至少2小時，並加強環境清潔消毒。

5.與其他單位同時段使用相同活動空間，活動場地間應至少間隔2公尺以上，並設置屏蔽。

6.服務人員、服務對象(含陪同者)為居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，不可提供、使用失智據點服務。

(二)疫情警戒為第三級(含)以上期間，強化防疫措施：

1.服務人員及服務對象(含陪同者)如未接種疫苗，應配合切結每週進行1次自費抗原快篩或PCR檢驗。

2.非屬服務人員名冊內人員，應避免出入據點。

3.失智據點不收新案，暫停供餐，並禁止訪客進出。

4.屬設置於各類機構內失智據點、同日(同時段或不同時段)與其他單位共用場地之失智據點，暫停服務。

三、發現新冠肺炎疑似病例或確診病例之應變措施：

（一）發現疑似病例，據點應於24小時內通報地方衛(社)政主管機關，於隔離空間等候就醫或返家，且不得搭乘大眾交通工具前往醫院或篩檢站。

（二）任1名服務人員、服務對象(含陪同者)確診時應暫停服務，並立即通知地方衛(社)政主管機關，並依衛生主管機關或防疫人員之指示，配合疫調、匡列及篩檢等防疫措施。

（三）應將相關人員進行造冊，並就已知資訊與其聯繫，請其配合疫調。