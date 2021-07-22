大陸國務院新聞辦公室今（22日）在北京舉行記者會，介紹新冠病毒溯源有關情況。發布會上，大陸工程院院士、北京協和醫學院校長、大陸國家呼吸醫學中心主任王辰表示，在進一步的病毒溯源過程中，特別建議應當將冷鏈作為一個重點的溯源線索，因冷鏈在傳染病傳播中的作用，是一個新現象，而呼吸道傳染病是傳染病裡影響最大的一類，對於呼吸道病毒的傳播途徑，包括冷鏈，這確實是值得充分重視的一個新現象。

王辰指出，從流行病學上，已經發現了冷鍊和疾病流行的對應關係，也就是說在發生感染的病例身上，流行病學溯源上能夠找到他可能接觸病毒的點是冷鏈物品表面。從北京新發地的疫情和青島疫情都可以看到這樣的密切關聯，也就是發病人接觸過冷鏈，在冷鏈之外沒有發現其他可能的病毒來源。

王辰表示，在病毒核酸的檢出上，冷鏈物品上核酸檢測是陽性的，特別是在青島疫情中，在冷鏈物品表面不但檢出了病毒核酸，而且分離和培養出了病毒，這證實了冷鏈物品表面是有活的病毒存在，這兩點結合起來，證據鏈逐漸完整了。

王辰說，在低溫的情況下和相對乾燥的環境下，病毒的存活時間、保持感染性的時間比較長。在冬天的時候病毒甚至可以有21天的存活期。因此，在某個地方如果有病毒，這個病毒沾染到冷鏈物品上，在低溫環境下，從一個地方輸送到另一個地方的時候就可以造成跨地區的傳播。

因此，王辰認為，冷鏈傳播是本次新冠肺炎疫情中發現的一個新的非常值得關注的現象，而這個現象造成傳播的證據鏈相對比較完整。目前國際貿易背景下，全球各地人員和物品往來的情況下，冷鏈環境下人—物的傳播，加大了病原傳播的複雜性，特別值得進行調查和研究。