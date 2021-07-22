新北市疫情逐漸趨緩，但今（22）日仍增加11例，又重回2位數。林口三井Outlet在19日發生1名員工確診後，啟動企業快篩篩檢1467名員工，今天採檢全數獲陰性證明，已於中午12點起恢復正常營業，下午3點侯友宜將有最新防疫說明。

直播》新北＋11重回2位數 緩解封步驟侯友宜最新說明

記者會上，侯友宜提到新增的11起病例，其中有7人由陰轉陽，都在掌控中，感染鏈很明確，但另外4人，有2名感染源待釐清，新北市政府目前正在積極疫調中，侯友宜也請市民放心。此外針對林口三井Outlet的情況，目前篩檢結果有709人陰性，復業前會確實清消，並規劃人流管制。

此外，由於烟花颱風動向難測，因此侯友宜強調，目前規劃7月23日篩檢服務站持續，只有部分社區篩檢站因為在戶外，對風力承受低，所以暫停服務，倘若中央發布全面停班停課，那將會全面停止。而疫苗接種部分，預約平台的第3輪登記將保留至第4輪，同時會發簡訊通知民眾前來登記。

又針對27日起降級解封的做法，新北市府強調，未來的做法是緩解封概念，會緩降級、不會陡降，不是搭溜滑梯下來，一定是階梯式下來，目前分兩階段四梯次，每周當一梯次，每兩周當一個階段，因一個病毒感染期是14天，因此用專業醫學倫理，以每14天為一個階段分成兩階段，每周調整一次。

解封原則採三步驟，口罩拿下 肢體有密集接觸如打籃球，也會放在後面梯次開放，第三先戶外再室內，一步一步來，各局處都在做自己有關，曾因升級而限制場所處理在兩階段四梯次如何分配，一定要核實告訴新北市民。