經過多天零確診、就在可能警戒降級與有指引為原則解封前夕，新竹市22日新增1例確診個案，案15599為30多歲男性，與桃園市2例確診個案有接觸史，其主動通報衛生局希望給予協助，經PCR採檢陽性確診，匡列6名接觸者居家隔離，而6人PCR檢驗則是全數陰性。

市長林智堅表示，案15599居住在新竹市，曾在7月10日到桃園地區訪友，因此與桃園市確診個案案15568、15574有接觸史，得知朋友確診後，20日主動向新竹市衛生局通報，經PCR採檢今天陽性確診，已匡列6名接觸者居家隔離，所幸結果全數陰性。

市府指出，這名確診男子自己租屋在新竹市，已匡列其租屋處及接觸者共31人自主健康管理，並協助PCR採檢，結果也是全數陰性，其12日至17日有新竹市足跡，包括超商、美髮店等，其相關公共場所足跡已消毒，市府也公布其疫調足跡，供有相關足跡的民眾作自主健康管理參考。

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