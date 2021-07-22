Covid-19疫情自升級成三級警戒以來，各縣市紛紛召開記者會，向民眾報告最新疫情資訊，彰化縣在政府大力進行防疫宣導，以及民眾高度配合下，有效遏止了疫情進一步蔓延。其中，縣長王惠美在記者會上口條清晰，宣導防疫措施時條理分明，且不時國台語交錯使用，應答如流，獲得網上一面倒好評，王惠美甚至被網友喻為「最接地氣的縣市首長」。

王惠美宣導防疫措施 網友讚：最接地氣首長

彰化縣政府日前召開記者會，由縣長王惠美向大家報告第一手疫情資訊，她於會中宣導，防疫期間，民眾若有任何身體不適，請到醫院接受相關採檢。她也提醒大家千萬避免群聚，因為一旦爆出感染，後續將必須付出更大心力來防堵疫情擴散，唯有遵守防疫規定，並接種疫苗，才能使疫情趨緩。

記者會影片發布後，許多網友在底下留言「我是彰化人，慶幸我們有個好父母官，為專業公衛局長及防疫團隊鼓掌」、「這就是會做事的縣市首長！」、「超級女縣長，認真負責一級棒！」顯現出這段期間，彰化縣政府團隊展現優異行政能力，各項防疫措獲得民眾肯定與支持，才能有效阻止疫情蔓延。

彰化縣衛生局長葉彥伯對於疫苗的專業分析也讓民眾留下深刻印象。(圖/中時新聞網攝)

除王惠美縣長獲得網友按讚好評外，記者會上另一個亮點，便是衛生局長葉彥伯，他以自身專業，為民眾講解疫苗安全性。葉局長於會中分析，Covid-19疫苗會提供兩種效果，一為減少感染，一為降低重症率與死亡率。至於評估疫苗安全性，他表示有兩種方法，一種須對照施打前後的確診情況，另一種則比較有施打與沒施打的確診情形。他也在會中強調，無論是BNT、莫德納，還是AZ疫苗，都提供相當良好的保護效果，最差的疫苗則是「沒有打疫苗」，因此希望大家盡早施打。

而關於民眾對接種疫苗後的副作用仍然有疑慮，王惠美則回應，打疫苗一定會有風險，世界各國的研究皆是如此，但仍須強調，長輩如果確診，死亡率真的很高，因此望民眾審慎評估。記者會最後，她也再次呼籲「這段期間，拜託大家不要遊走法律邊緣，避免群聚，也不要到處趴趴走，請乖乖宅在家，讓生活簡單一點，也珍惜和家人相聚的時光。」期望在政府與民眾的努力配合下，早日解除疫情危機。