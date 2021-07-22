美股收高，台股今天電子、金融大型股收高，帶動指數反彈，不過，部分航運及部分傳產股疲弱，壓抑漲勢，指數終場以17572.33點作收，上漲113.54點，漲幅0.65％，成交金額5844.68億元。

今天弱勢還是在航運股身上，尤其長榮(2603)及陽明(2609)兩檔人氣指標，不過，萬海(2615)收漲、台驊投控(2636)尾盤逼進漲停，航運類股指數跌幅縮小。至於航運股接下來的走勢，資深分析師柯孟聰認為，航運股今天再次面臨到融資斷頭，陽明昨天減少1萬多張、萬海減少5000多張，加上外資拋售長榮，昨天長榮融資還增加2萬張，再次修理融資，這種人氣股一旦多殺多出現，就是走趕底的走法，清洗融資浮額，所以要多關注法人動向跟融資券變化。

台股來看，台股上周以18034點創高後，快速跌破短期均線，美國昨天修正後又接近創高位置，顯然台股相對美股弱勢。技術面上，創新高過程中，日KD沒過高，背離造成拉回。上周線是出現第一根上影線，但趨勢還是向上，屬於多頭行進過程中的中期回檔，頭部還沒真正成型。

中線來看，從12159點上來，整理時機很快，周線整理都沒超過三周，看這波修正有無照過去緩漲急跌模式，下下周前也是8月初能否止跌。目前台積電(2330)有止跌、金融股有富邦金(2881)、國泰金(2882)業績好的股票撐盤，現階段不認為行情已經結束，但還是要留意周線出現長黑K吞噬紅K，通常是進入空頭前兆。