日本政府22日表示，計畫到2030財年時，日本總發電量當中，再生能源部分至少要占三分之一，更具體而言就是在36%以上。

為了迎頭趕上其它大國綠化腳步，日本現在把原本在2018年訂下2030財年時，再生能源占比總發電量約22%到24%左右，一舉再調升至新目標值36%至38%之間。

至2020財年時，再生能源已增至日本電力的2成。

另方面，日本非但沒放棄核電，反而要將核電增至20%至22%之間。

同時，日本一直努力想擺脫依賴對煤炭習慣。一直到2019財年，煤炭發電仍占其電力結構的32%。因此，日本政府規畫到2030財年時，在總發電量中煤炭使用比重能降至19%。

日本電力業者聯合會(FEPC)，根據國際能源署(IEA)規定來估算，到2030財年時，日本每發電1瓩（KW）單位的電，將會產生0.26公斤的二氧化碳，比2018年的0.45公斤大幅減少4成以上。

就算日本照計畫與時程進行，還是落後於再生能源與核能發電雙居高位的其它先進國家。例如，法國早在2018年，法國每KW只排放0.05公斤的二氧化碳，而英國僅排放0.21公斤。

因為根據巴黎協定這份氣候協議，日本4月曾承諾至2030財年時，將減少46%溫室氣體排放量。不過，外界好奇的是，日本有份鉅細靡遺的再生能源增幅可達35%計畫，至於剩下的1%到3%不等要如何達標，大家也都睜大眼睛在看。