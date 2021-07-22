疫情期間，新北市一名婦人在家滑手機，突然看到通訊軟體跳出一名自稱「蔣開馨」的女子，雙方於是展開閒聊，想不到對方以投資股票為由，誘騙她到銀行匯款42萬元，所幸婦人因為在銀行外面講手機的時間太久，引起行員懷疑，於是一得知她臨櫃匯款的金額龐大，便立刻報警處理，新莊警分局福營派出所員警到場後，也請求查看婦人手機，成功揭穿假投資詐騙手法。

LINE跳好友騙42萬婦不信 銀行阿北怕出事勸：你改借我啦（影／新莊分局提供）

據悉，這名60多歲的張姓婦人，平時獨居在家，由於疫情期間不能到處串門子，所以7月中旬看到手機通訊軟體冒出一位名叫「蔣開馨」的女子照片，她以為是自己朋友，遂將對方加入好友閒聊，豈料聊天過程，對方不斷稱自己近日投資股票有賺錢，想讓婦人同樣有賺錢的喜悅，但必須先匯款，婦人聽到能賺錢便二話不說，拿印章存摺就跑到新莊農會。

新北市一名婦人的LINE被詐騙集團盯上，差點賠上42萬元。（圖／新莊分局提供）

新北市一名婦人的LINE被詐騙集團盯上，差點賠上42萬元。（圖／新莊分局提供）

來到銀行外，婦人跟「蔣開馨」小姐用手機聊了快半小時，疑似在指導婦人操作，包括臨櫃匯款行員會怎麼詢問，婦人如何用話術帶過等，不僅如此，「蔣開馨」還提醒婦人只要講自己要投資匯款，行員就不會起疑。

新北市一名婦人的LINE被詐騙集團盯上，差點賠上42萬元。（圖／新莊分局提供）

還好最後婦人因記憶力不好因禍得福，頻頻發問，而且說法前後不一，一下說要投資，接著又改口說兒子要買東西，引起行員懷疑，加上她一口氣就要匯42萬元，所以行員直覺有異，藉故拖延，暗中向轄區新莊警分局福營派出所報案。

而警員黃仲群趕抵現場了解後，看到婦人跟對方的對話，一眼就看穿是詐騙，於是好說歹說，勸婦人把老本存好，婦人本來還想藉故說「啊她就跟我借錢啦…」但一旁領錢的老翁聽了也笑說「不然你怎麼不借我啦」，婦人一聽也不禁大笑，就這樣，現場行員、民眾跟員警三管齊下，頻頻勸婦人不要上當，場面相當溫馨，最後婦人才恍然大悟，向在場警方與行員致謝後離去。

對此，新莊警分局長林温柔也呼籲，詐騙集團常常亂槍打鳥，利用輸入手機加LINE，以假投資為由詐騙民眾，尤其疫情期間，這類手法頻傳，因此民眾最好將手機通訊軟體「自動加入好友」的功能關閉，避免被詐騙集團盯上，遇到可疑，可立刻撥打165反詐騙專線查詢，千萬不要輕易到銀行或提款機匯款。