我國已向美國莫德納公司完成3600萬劑的疫苗採購，其中包含100萬劑將在今年第四季供貨，明年還要提供兩千萬劑，後年則是1500萬劑，另外還有500萬劑的開口合約。衛福部長陳時中指出，新採購的疫苗有3500萬劑預計當作第三劑的追加劑使用，之所以現在就先搶貨是因沒料到賣方市場會維持這麼久。

陳時中表示，除今年第四季將到貨的100萬劑莫德納疫苗是採現有配方，其餘的3500萬劑疫苗都希望能夠為新一代的配方，由於新冠疫情國際間忽高忽低，越來越有流感化的可能，在這種情況下若能準備更多次世代疫苗，對整體的疫情防治將相當有幫助。

陳時中提到，這3500萬劑疫苗會用於第三劑的追加劑，不過目前世界衛生組織以及大多數先進國家都還沒有大規模施打第三劑，因此估計要到明年才會開始接種第三劑，今年的目標還是力拚整體的疫苗涵蓋率。

談到次世代疫苗的簽約時機，陳時中說明，現在完成簽約可說是穩住第一步，接下來就是要確保能夠如期到貨，但他也坦言，去年指揮中心都認為今年初是賣方市場，到接近年底時可能會轉為買方市場，結果不然，由於Delta病毒株的肆虐，導致現在都還是賣方市場，因此採購疫苗必須步步為營，多方準備。