行政院22日宣布7月暫停實施夏月電價，全台近1000萬戶可受惠，超過1000度以上的用電大戶，用電度數超過千度電費照算夏月電價，以內仍以非夏月電價計算，最多用電戶可省600元的夏月電費。

台電舉例，假設有一住宅用戶，7月全月用電量為1200度，如仍採取夏月電價制度，其應繳電費約5200元。如其用電量1000度以下部分改採取非夏月電價，逾1000度部分才採取夏月電價計費，預計電費將降為約4600元，減少約600元。

台電表示，全台約1300萬住宅用戶中，其中300萬戶7月用電量少於120度，不受夏月電價制度影響。其餘1000萬戶中，約有85萬戶7月用電量超過1000度，在住宅用戶數中僅占6.5%。估算7月用電量約12億度，卻占所有住宅用電21%，屬於住宅用戶中的重度用電戶。

7月用電量超過1000度的部分，仍適用夏月電價，但有訂出例外條款，針對庇護工場、立案社福機構、護理之家及使用維生輔具的身障家庭，總計約1.3萬戶，其全部用電均按非夏月電價收費。