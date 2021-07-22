本土疫情嚴峻，為協助前線防疫物資不致匱乏，並協助醫護人員高壓紓解緊繃的工作壓力，台北科技大學特聘教授方旭偉捐贈近千瓶抗菌洗髮精，提供亞東醫院、台北榮總與雙和醫院，以行動表達對敬意與感謝之情。

擔任微創手術醫材快速開發創辦人的北科大教授方旭偉表示，5月本土疫情大爆發，從新聞當中看到一線醫護人員十分辛勞，各大醫院從事防疫工作更是不遺餘力，才能讓全國失控的疫情受到控管。

方旭偉特別提到，像是亞東醫院已將骨科診間挪用為防疫專用病房，甚至亞東醫院內科加護病房主任張厚台醫師被稱之為「台灣抗COVID－19第一戰神」，承擔全台11％的ICU重症收治數，開出58床專責ICU，遠超過衛福部對各醫院加開20床專責ICU的要求，相關事蹟透過媒體報導而得知，讓他感動不已，因此決定盡一點棉薄之力。

方旭偉說，他與團隊所捐贈的產品來自於微創手術醫材開發的方策科技旗下保養品牌，而方策科技則是從台北科技大學衍生創立的研發團隊「PuriPosh」，該名台所推出的「土肉桂豐澤輕盈洗髮精」，對於清潔毛髮頭皮上的髒汙及細菌，有顯著功效，考量到醫護人員工作辛勞，穿著全套隔離污物導致大汗滿身，因此決定捐贈這款自行研發的洗髮精，紓解防疫工作壓力與緊張的心情。