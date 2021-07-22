片商「威望國際」去年將電影《極速秒殺》授權給中華電信MOD等影音串流平台，但因專屬授權已過期，遭前總經理張心望創辦的「車庫娛樂」控告侵權。台北地檢署調查，張離開威望之前，曾命員工清空電子信箱，導致授權文件遺失，威望才無從了解確切授權期間，遂依罪嫌不足處分不起訴。

王雪紅2006年跨足電影圈，出資成立威望國際，由外甥陳主望主導，陳並找來電影圈聞人、樂聲影城董事長張心望兼任威望總經理。2012年間，威望認為張涉嫌侵吞1534萬美元公款，控告張背信等罪嫌，並召開董事會將張解職。

張心望後來成立車庫娛樂，曾發行過《屍速列車》、《我只是個計程車司機》等膾炙人口的電影，2020年4月10日取得《極速秒殺》的專屬授權後，發現威望公司竟在同年5月未經同意，擅自將該電影授權給旗下威亞數位的CatchPlay＋、中華電信的MOD、台灣大哥大的myVIDEO，因而控告威望侵權。

威望指派法務總監到案說明，表示威望是在2009年3月19日透過SSG公司（STUDIO SOLUTIONS GROUP）取得《極速秒殺》的台灣地區專屬授權，授權期間自簽約日起到電影素材交付日期後9年。張心望任威望總經理期間，就是藉處理SSG公司視聽著作授權的機會浮報授權金，賺取巨額差價，涉嫌背信。

威望法務說，張心望離職前，不僅將所有公司資料、郵件刪除，還要求旗下職員也刪除所有相關郵件，其中就包括《極速秒殺》的授權文件，可能因此搞錯授權期間，威望絕無違反著作權的故意。

北檢調查發現，張心望在威望任職期間，是以自己名義申請Gmail帳號給員工使用，再由個人信用卡支付電子郵件服務費，而在張的背信官司中，曾證稱有請員工將信箱清空，多名員工也在法庭上證實此事，檢察官因此採信威望法務的解釋，處分不起訴。

至於張心望被控侵吞威望1534萬美元，目前僅有97萬餘元部分，被判得易科罰金刑定讞，主案部分歷經3次不起訴、3次再議成功，北檢才在2018年6月間起訴，目前仍在台北地院審理中。