新北市近年推展「板橋府中美學計畫」，縣民大道和中山路一段間的重慶路將改為行人徒步區，完工後將與府中熱區結合，串聯成完整步行、活動空間。（工務局提供）

新北市近年推展「板橋府中美學計畫」，縣民大道南側停車場及重慶路改善都是重點工程，其中縣民大道和中山路一段間的重慶路將改為行人徒步區，完工後將與府中熱區結合，串聯成完整步行、活動空間，為府中商圈帶來更多地區人流；工務局表示，該路段將在25日施工封路，車輛須改道通行，完工後將有效活絡在地商機與人文活動。

工務局指出，「新美學」是新北市府2030六大願景工程之一，協力推動板橋府中美學計畫，希望融合地方人文歷史背景、產業、節慶活動等特色規畫區域品牌，並營造友善的步行空間，以景觀強化歷史意象。

新工處表示，板橋縣民大道、重慶路是府中美學專案的綠帶通廊軸線與人本步行街道軸線，縣民大道停車場及重慶路人行道改善工程，將整合周邊不完整的人行空間，改善停車和人行動線交織狀況，使人車分離，步行和活動場域也會更為完整，提升環境安全性和無障礙友善空間。

新工處補充，重慶路將分2階段改造，中山路一段和公園路間的人行道改善已在趕工中，中山路一段和縣民大道將改為行人徒步區，25日起施工，往來該道的車輛將提前在館前東西路、民族路、民權路改道，目前已在縣民大道一段、中山路一段、重慶路、民族路、館前西路等路口發放施工前宣傳單、車輛改道臨時牌面，讓駕駛提前適應改道後的行車動線，至於行人通道仍會持續保留，不影響民眾步行。