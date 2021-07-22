大陸國務院新聞辦22日舉行的上半年商務工作及運行情況新聞發布會上，商務部綜合司司長郭婷婷表示，上半年對外貿易快速增長，市場主體活力明顯增強，有進出口實績企業47.9萬家，增長8.1％，民營企業進出口增長35.1％，高於整體增速8個百分點。

根據此前公布數據，大陸上半年貨物進出口人民幣18.1兆元，進出口、出口、進口分別較去年同期增長27.1％、28.1％、25.9％，兩年平均增長10.8％、11.3％、10.3％。

郭婷婷表示，新業態新模式加快培育，跨境電商進出口增長28.6％，市場採購出口增長49.1％，海外倉超1900個。對主要交易夥伴較快增長，對東協、歐盟、美國進出口分別增長27.8％、26.7％、34.6％。對「一帶一路』沿線國家進出口增長27.5％。

上半年大陸進出口商品結構更趨優化。機電產品出口增長29.5％，占比提升0.6個百分點至59.2％，其中，汽車、機床、家電出口分別增長101.4％、39.6％、35.8％。服務貿易創新發展，1-5月服務進出口1.9兆元，增長3.7％，剔除旅行服務後增長18％，知識密集型服務進出口占比提升3.1個百分點至46.4％。