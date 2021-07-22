女星「大牙」周宜霈昨（21日）曬出接種疫苗的照片，她表示施打後除了心臟不時出現癢癢酸酸的感覺之外，並沒有其他不適狀況，沒想到打完疫苗12小時後，身體陸續出現全身痠痛等副作用。

大牙昨天打完疫苗之後，睡前除了心臟酸酸癢癢之外，沒有任何不適狀況，直到早上五點半身體開始發冷，施打疫苗的左手臂也腫脹疼痛，就連移動壓到都痛到不行，像是跟人幹架被球棒K到一樣，接著體溫不僅升到37.6度，甚至出現腋下張不開、手打不直、背部肌肉緊繃到縮成一團等狀況，此外，站立坐下行走每步後，更是酸痛到像老太太一樣緩慢。

為了能緩解症狀，大牙連忙喝起維他命C，但還不至於難受到需要吃普拿疼，這讓她不禁感嘆：「看來疫苗沒有驗證我是無感的外星人體質，只是把我變成老年人而已」，對此，網友也紛紛分享經驗：「要多喝水，多休息，多補充維他命C，兩天後就沒事了」、「多躺著休息多喝水是最好的良藥，大約第三天會好轉」。

大牙因為心臟不好，屬於高風險慢性病，被歸為第九類，並於昨（21日）施打疫苗，卻遭不知情的網友質問「為什麼可以先打？」這讓她反嗆：「難道我是第九類也要跟你分享嗎？難道我心臟不好，算是高風險慢性病也要昭告天下？」更強調什麼類別的人可以打，輪到哪類別登記，新聞都有報導網路也很好查詢，到底有什麼好懷疑，更表示因為不想跑太遠打疫苗，登記的診所日期又都先被預約，還比收到通知晚一週才施打，直呼：「到底這有什麼好問的」。

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