「基層已經很辛苦，還要被懲罰？」中華民國基層醫療協會不滿，過去施打流感疫苗時，診所有醫療處置費100元、以及100~150的掛號費共200~250元的費用，現全力協助國家接種，結果不能收掛號費，只剩下100元醫療處置費，待遇比流感疫苗還差，今又發生診所片面被停止配發疫苗，更顯示合約內容完全是上屬對待下屬，只要「逆時鐘」就會被懲罰。衛福部長陳時中不到一天急轉彎，今天立刻宣布診所醫師每打一針就給100元掛號費外，每超過500針，再加碼給1.5萬元獎勵金。

指揮中心今起給付掛號費及獎金。（圖／指揮中心提供）

診所醫師林應然表示，過去接種流感疫苗開始就有醫療處置費用每針劑100元，用來買冰箱、不斷電系統、監測設備，以及接種後還要上傳民眾姓名、身分證字號、疫苗批號、第幾劑等，這些繁瑣的事情都要人力。另外還會收取100或150的掛號費用即行政費用，也就是打一劑流感疫苗，可收取200~250元的費用。

如今，接種新冠肺炎疫苗，「早上更早上班，晚上還要加班」，林應然表示，診所醫護人員都要全副武裝穿防護衣，有的診所還自己買1CC空針，就是不要浪費珍貴疫苗，結果國家卻強制診所不能收掛號費」，簡直是自己要請客，卻叫基層醫療人員買單，跟搶劫一樣。

基層醫療人員不滿，痛批衛福部長陳時中七月初已在追加預算提案中批示「遵照辦理」，最後一毛都沒增列，簡直藐視立院決議，呼籲儘速增列預算。陳時中昨天稱，已經有給100元的行政處置費了，不會在加碼。

但今天有診所醫師率先「逆時中」，不滿中央不給錢外，並說發生片面被停止配發疫苗。陳時中今天在記者會直接宣布加碼，除了原本的100元處置費外，每劑都會在給100元掛號費，且原本的行政費用從40元提升到100元，並加碼打超過500劑就會再發1.5萬元獎勵金。

陳時中表示，由於國人疫苗每天施打的量很大，整體接種率提高，增加醫療院所負擔，行政費用多，根據醫師公會全國聯合會等相關反應，他們認為，現在行政費用給的40元，他們認為和院本掛號費差距過大，我們考慮，確實有不合理的地方，所以行政費用每人次由40元調升到100元。

為何突然急轉彎？陳時中說，整體上我們當然希望可以有更多的施打點，更多醫療院所可以加入，對於民眾願意施打時可以提高。所以做這樣的修訂。