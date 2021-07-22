台塑化(6505)董事長陳寶郎表示，在歐美需求放大，大陸外銷縮減情況下，下半年油品日煉量從37萬桶提高至42萬桶，目前汽油每桶煉油價差回升至9~10美元。因應東南亞疫情導致油品需求趨緩，台塑化外銷策略將把柴油伺機轉進當前因疫情干擾，煉油產能受阻的澳洲及西非市場，汽油則擴大耕耘中東市場。

此外，台塑化美國路易斯安那州投資案去年1月取得環評許可，並開始動工整地；但因疫情影響，路州政府宣布停工，工程進度延緩。陳寶郎透露，先前環團與政府的土地開發許可疑慮可望第三季解決，惟當前人工、成本變數不同，台塑化將在「不追求建廠時程快速完成，改以掌控成本原則」，重新評估、調整投資進度、效益，預計年底前完成。

台塑化去年受新冠疫情影響，上半年鉅虧186.5億元；下半年產油國減產，疫情推動宅經濟發展，刺激油品及石化需求，全年營運維持獲利，EPS0.78元，表現多優於亞洲同業。其中，汽、柴油外銷年減45％及29％；內銷市場則因有新集團站加入，加油站市占率由20.7％提高至22.5％。

展望今年，陳寶郎認為，各國疫情趨緩及陸續解封，經濟活動有了逐步復甦跡象，帶動原油和石化品價格上漲，經營環境大幅改善，惟疫情再次升溫，將保持謹慎態度，動態調整產銷計畫。

以歐洲市場來說，下半年歐美油品需求達4625萬桶/日，較上半年高317萬桶/日，還有跨國旅遊逐步解禁，預期可望延續至年底的歐美聖誕佳節，有助於汽油與航空燃油需求回升。新興國家第四季疫情趨緩後，油品需求也將接棒復甦，預期需求復甦將主要集中在亞洲與非洲。

陳寶郎指出，東南亞受疫情干擾導致油品進口需求偏弱，但中國積極落實減排政策，加上降低成品油外銷出口配額，汽柴油往東南亞數量出口大幅減少，7月汽油出口僅約50萬噸，低於2020年月平均160萬噸，柴油僅約120萬噸，低於2020年月平均198萬噸。

另外，澳洲煉廠因疫情關閉半數產能，目前境內煉廠產能僅剩23萬桶/日，成品油進口大增，第二季柴油進口量年增7％，汽油進口成長100％。為此，台塑化將拓展油品外銷市場，柴油出口至澳洲、西非，汽油出口至中東，降低東南亞市場影響。

此外，今年全球會有超過1200萬噸乙烯新產能投入，乙烯銷售狀況較辛苦，預估利潤持平；丁二烯因歐美需求強勁，預期維持高檔。