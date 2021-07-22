澳洲反壟斷監管機關周四對亞馬遜、eBay和其他線上市集的澳洲事業啟動調查，以確保該產業的公平性。

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）此前曾對網路巨頭臉書和Alphabet旗下谷歌祭出全球最嚴格的內容援權規定。

新冠疫情期間的居家防疫生活模式，使電子商務銷售額大幅增長。ACCC主席Rod Sims在聲明中表示，線上市集是經濟一個重要且不斷增長的領域，因此了解線上市集的運作方式，以及它們是否有效地為消費者和企業運作就非常重要。我們希望確保用於傳統零售的規則，也在線上獲得遵守。

ACCC呼籲產業提交意見，預計將在8月中旬完成收件，並於2022年3月提交提交最終報告。

亞馬遜和eBay駐澳洲代表尚未對此發表評論。

該反壟斷機關將審查大型線上市集與第三方賣家及購物者之間的關係，包括競爭影響和數據處理，以及投訴和評論等。

ACCC表示，自2017年在澳洲上線以來，亞馬遜尚未達到該公司在其他地方享有的市場主導地位，但其2020年的銷售額仍然成長了1倍。

隨著政府實施一連串的防疫封鎖措施，澳洲2020年的網購總銷售額成長57%，達到505億美元，創下歷史新高。

ACCC表示已經收到涉及廣泛的投訴，包括線上市集販售的商品品質、向賣家匯款的及時性、商品在市集上的呈現方式，以及當爭議發生時，線上市集向消費者提供支持的程度。

作為大規模「數位平台服務調查」（Digital Platform Services Inquiry）計畫的一部分，該監管機關近幾個月來已經進行一連串的審查。