還記得那個平時默默幫家人「付清」的父親嗎？搶攻孝親商機，傑昇通信蒐羅八款適合爸爸的手機，蘋果、小米、OPPO及realme等熱門手機品牌通通在內，購機最高現折3700元，即日起到7月25日止至全台傑昇通信門市購機，可享空機優惠價，再抽Apple iPhone 6S（32G）、Samsung Galaxy M11及兒童藍牙智慧手錶等多項3C獎項。

傑昇通信父親節檔期推薦手機。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

想趁父親節送iPhone給爸爸，還不知道該選哪款比較好？北台灣連鎖通訊門市─傑昇通信提醒民眾，先確認爸爸喜歡大螢幕或小螢幕手機，以及有沒有老花眼，千萬別以自己的使用習慣認定，如果爸爸當前正使用6吋以上的手機，就選擇下殺3510元的iPhone 12（128G），若尚無5G使用需求，那麼入手iPhone 11（128G）還能再省2210元。

不只iPhone，傑昇通信再推薦使用感受輕薄的中階5G手機OPPO Reno5 Z，採用6.43吋螢幕，支援光學螢幕指紋辨識解鎖，具備180Hz螢幕觸控採樣率，可增強手遊時的觸控反應速度，支援30W VOOC 4.0閃充，後置4800萬畫素四鏡相機，還可前後鏡頭同時錄影，適合型男老爸，至傑昇通信購機萬元有找，只要8290元，現賺3700元。

另一款不到4千超便宜的手機realme C21，配備6.5吋螢幕，機身重量僅190g，搭配5000mAh電池，後置1300萬三鏡頭相機模組，傑昇通信門市最低優惠價3590元。而蟬聯熱銷排行榜的OPPO A54，使用6.51吋LCD螢幕、一樣是後置1300萬畫素主鏡頭，但前鏡頭有1600畫素，且提供AI智慧美顏，讓爸爸怎麼拍都帥，超規格、超值得的4G手機，在傑昇通信門市就可用4390元買到。

高性價比的紅米Note 10 Pro，配置6.67吋大螢幕、120Hz螢幕更新率、5020mAh大電量，支援33W快速充電，後置1.08億畫素四鏡頭相機模組，前置1600萬畫素自拍鏡頭，傑昇通信門市空機價7790元，就能買到超越同級產品的旗艦機，絕對讓老爸走路有風。