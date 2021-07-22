颱風「烟花」來襲，台南地區22日上午颳起強風及陣雨，下月中文旦即將進入採收期，柚農也加緊防颱措施，張津雪柚農說，為防強風，除了以金屬管固定樹枝，再輔以繩索將文旦枝條綁住支撐，也有農友在圍籬加裝防風網，至於淹水問題，麻豆地區柚園普遍都已裝設束水系統，漸少淹水災害。

麻豆區農會總幹事孫慈敏上午也到文旦園巡視，她表示，農會每年至少辦理4次以上的文旦栽種技術管理講習，其中都包含了預防颱風風害、淹積水處理方式，農友普遍都架設支架防颱，再加強以吊繩支撐。

張津雪表示，部分農友以竹架或木條支撐，她則採用錏管，每年文旦採收修枝後，依樹形重新調整錏管位置，支撐住主枝條，與枝條接觸的橫架，再包覆黑色塑膠布，防止枝條被錏管高溫灼傷。

農友表示，文旦怕風不怕雨，果園積水3天還撐得住，枝條若沒固定好，強風一吹，枝條可能就吹斷，整串文旦就報銷了，因此受風面更要加強用繩索固定。

麻豆區農會表示，今年文旦著果率較去年好一點，近3年也未受重大災害，希望平安度過此次颱風。