百萬YouTuber愛莉莎莎本有意到美國接種疫苗，也為此換新護照，但最後計畫改變，只好留在台灣，不過近日她收到打疫苗的簡訊通知，安排23日接種AZ疫苗，網友也好奇她才29歲，就能這麼快打疫苗的原因，她也親自回覆了。

29歲的愛莉莎莎，近日收到疫苗接種通知，會在23日施打，不少人好奇她為什麼這麼快就能接種，她也坦言不太清楚，「反正就是排到了，可能是因為健保卡太精彩，被列為第九類(?)」，間接透露她身體狀況不是很好。

愛莉莎莎本要去美國打疫苗，現在台灣也輪到，她坦言可能是健保卡太精采。(圖／翻攝自IG)

而她也聽從粉絲建議，打疫苗吃清淡一點，減少副作用，她強調這雖是未經科學證實的偏方，但對身體有益無害，所以就試看看了。其實，愛莉莎莎之前在英國留學時，扁桃腺發炎沒看醫生，導致病情惡化，嚴重時不能吃飯、說話，甚至睡到一半無法呼吸，後來治療了，仍留下後遺症，病情反覆發作。

因此2019年她決定停工一個月，動手術切除雙側邊扁桃腺根治，而之前又全身長滿蕁麻疹以及胃食道逆流等病症，讓她相當無奈。愛莉莎莎之前收到AZ疫苗的預約通知相當開心，不過看到媽媽打疫苗後出現的副作用那麼慘，讓她很擔心會有遺傳，因此期盼老天能保佑她。