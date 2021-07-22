高端疫苗19日通過疫苗緊急使用授權（Emergency Use Authorization EUA），引發各界熱議。國民黨立委馬文君表示，現在檯面上聲稱願接種高端疫苗的綠營官員，大部分第一劑都已接種國際認證的進口疫苗，按現行不可混打的規定，這些綠營官員根本無法再接種高端疫苗，顯然一切都只是話術；若連綠營人士自己都不打，那還有誰願意打？最怕投入研發的高額公帑付之一炬，這些全是納稅人的血汗錢。

馬文君今日（22）接受香港媒體《中評社》訪問指出，高端疫苗就如食藥署6月16日內部會議，完全按照「提早核准EUA關鍵期程即可施打期程表」這套「劇本」來演，通過了EUA審查；而其中最引發爭議的是，審查會議竟沒有直播、錄影也不公開相關資料，流程顯然就是在搞黑箱，可見蔡政府就是打算強推國產疫苗。

身為南投區域立委的馬文君坦言，自己最擔心的，就是若政府強推國產疫苗，那國民黨執政的南投、雲林、台東、花蓮等縣政府，聯合提出的採購疫苗申請，極大可能就會被卡關，民眾若沒有數量足夠且安全性通過國際認證的疫苗可接種，台灣接下來的防疫該怎麼辦？這恐怕會導致台灣陷入防疫窘境。

針對高端疫苗開打在即，馬文君認為，即便高端疫苗開打民眾信心也提不上來，因為現在檯面上聲稱願打高端疫苗的綠營官員，大多第一劑都已接種AZ等國際認證的進口疫苗，台灣現行規定並不開放疫苗混打，也就是說那些綠營官員根本無法打高端疫苗，可見種種言論都僅是話術。馬直言，若連綠營人士自己都不打，那還有誰要打？研發疫苗需耗費大量公帑，只怕那些納稅錢都將付之一炬，台灣民眾的信任也將隨之東流。