新冠肺炎疫情趨緩，不過國內今日新增的本土個案比昨天高，達30例。對於今日個案數是否會影響降級，指揮官陳時中表示方向不變，不過他也不敢大意，縱使要降級，也要緩步下降。

對於目前本土個案仍以雙北居多，陳時中表示，雙北完全清零是困難的，不明感染源越來越少、群聚也是，多是家戶，公司所延伸的，把疫調做完全，才能把疫情做好。

由於不明感染源沒有大幅提升，陳時中表示，方向仍不變，現在是朝著降級的方向在努力，指引已經定的差不多了，這兩天會公布。過去認為要把個案降至100例以內很難，但是我們漸漸到50例以下的範圍，疫情漸漸受控，但是我們也不敢鬆懈。

陳時中表示，大家可以看看國際資料，前1、2個月控制的疫情也走的非常快，我們也會擔心哪裡出了問題，最近我們感觸深的是越南，一下子就很快，大家不敢說一定控制住疫情。另外，英國疫情再起，以色列也是，而泰國前陣子開放旅遊，現在單日確診1.2萬人。

「我們不敢大意，縱使要降級，也要緩步下降」。陳時中表示，我們戰略上有預防措施，會藉由專家指引的應變，萬一出了問題，反應時間快，疫情就不會那麼大，還是一句話，防疫的疲勞和強度都要注意才能撐得久。

陳時中表示，降級以後，戴口罩、勤洗手、保持社交距離的3個措施是一定不會變的，個人的防護還是要做好，其他的細節等訂好之後再報告。