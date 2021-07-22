薔薔身材火辣，講話也很麻辣。（TVBS提供）

《女人我最大》線上版窺探藝人房間。（TVBS提供）

TVBS歡樂台《女人我最大》因應疫情，節目改為居家視訊錄影，主持人藍心湄開場便表示，因為疫情在家悶久了，真的會發瘋。先前《玩美研究室》替女星薔薔打造房間距今已超過半年，藉此次錄影再次窺探薔薔的網美房如今變成什麼樣，還特別請到命理專家湯鎮瑋替大家看風水。

穿著打扮性感的薔薔透露改造房間2個月後，真的遇到桃花。她去年跨年到花蓮表演，會場門口一名保全帥氣樣貌讓薔薔不禁多看兩眼，還一起拍照。之後薔薔詢問對方幾歲，沒想到小了6歲，讓她一度退縮，擔心年紀太小的男生想法會有差距，無法走進彼此的內心。

但她最後仍決定接受對方，原因是這男生單獨赴約薔薔的朋友聚會，她笑說：「我覺得他很勇敢，我們一大群都『妖魔鬼怪』。」薔薔回想去年上《女人我最大》時，才強調不能接受姊弟戀，當時藍心湄還說「祝你找到一個小6歲的男友」，現在回想起覺得玄。

但薔薔擔心的事還是發生了，她男友不小心看到她曾在節目上開玩笑說自己是陰陽人，所以被質問：「妳為什麼要在節目上這樣講，妳到底是不是陰陽人？」讓薔薔氣炸直說不希望男友再看相關影片。

湯鎮瑋則建議她房間內避免放「裸女」畫像，否則會有爛桃花；而薔薔的化妝鏡直接照射到床，專家也建議用一塊布擋起來，不然容易感情不順。湯鎮瑋最後還補了一句：「代表你情慾重。」

首次上《女人我最大》的啦啦隊「樂天女孩」成員琳妲公開自己的閨房，令人意外她家中布置走復古風，讓薔薔瞬間找到同伴：「妳家跟我家好像，我爸也超愛這種木頭的東西。」但湯鎮瑋看完直言，琳妲的房子格局是吃老本的格局，因為門打開就看到餐桌，要當心家道中落。

日前TVBS《女人我最大》在遵守疫情規範下，改採視訊方式由藝人自行錄製網路版節目。有別於單純的直播型態，全新的網路版節目周一及周四晚9點於《女人我最大》YouTube頻道播出。