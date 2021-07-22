疫情衝擊全球產業，家族企業也深受影響。KPMG安侯建業家族辦公室22日舉辦「2021家族企業前瞻線上研討會」指出，家族企業應注重三項核心策略：重視及落實企業社會責任、採取企業滾動式轉型，以及加強企業耐性資本投資

KPMG家族辦公室協同主持會計師郭士華根據KPMG《2020家族企業報告》指出，疫情之中發現更多的家族成員願意重新參與家族企業，而新世代家族成員的加入及參與，由於對新知識及新技術等的接受度高，更能為家族企業轉型及價值重塑貢獻助力。

歷來成功的家族企業得以戰勝危機、基業長青，都是鼓勵發揮跨代企業家精神。郭士華指出，無論是採內部的創新或外部的創業策略，方能對家族企業的永續發展發揮深遠的影響及助益。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師黃海寧也表示，全球各地的老牌企業已紛紛意識到疫情趨使企業數位轉型和創新，家族企業可主動尋求跟新創公司合作甚至就是投資新創公司，來幫助企業加速轉型，以在後疫情時代生存下來。

不僅疫情帶來影響，KPMG指出，各國政府對於企業稅務的監管越趨嚴格，例如：G7、G20在近期都分別有討論到的全球最低稅負制（GMT）以及我國最快即將於明年上路的受控外國公司（CFC）法令。

KPMG安侯建業稅務部門執業會計師洪銘鴻建議，企業應該要檢視現況的投資架構，評估調整投資架構的可能性及稅負效果，以儘早研擬出其他替代調整的方案。另外國內也於今年實施房地2.0新制，對家族資產配置亦產生重大影響，也須提早因應。

KPMG工業產業主持人劉彥伯則認為，危機可能也會是轉機，企業宜留意供應鏈整體的交易成本、提升資訊透明以及利害關係人價值，同時，他強調，企業在注重成長之際，也應更重視環境社會治理與永經經營的議題，才能創造可長可久的價值。