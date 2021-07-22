【愛傳媒藺奕專欄】有個女孩對自己不敢主動表白非常氣餒，覺得自己是一個膽小鬼。我安慰她說，妳要不先把族譜翻出來，仔細找一找，妳的祖先是不是在清朝不敢剪辮子、在民國不敢做軍閥、在抗日戰爭躲了起來，那麽，太平盛世不敢說我愛你，恭喜妳，妳的基因沒問題。

沒告白，就沒輸贏。一段感情最後輸了，往往是打字多的人輸、置頂的人輸、截圖的人輸、存照片的人輸、哭的人輸、想太多的人輸。

我認為喜歡就要表白，不要想沒關係啦我們還可以做朋友啦，請問做朋友有什麼屁用妳又不缺朋友。

想愛不敢愛、好恨不能恨，只能像枯葉蟲那樣偽裝自己，這樣的台灣女孩比比皆是，妳們要加油。

社交的隔離，隔空的戀愛和曖昧，有了固定的模式：換頭像、改暱稱、重新置頂，妳的留言裡，會有固定的早晚安，太多的孤單，就像樹林的蟬騷，在燃燒。

此刻，對方只要給予點滴回應，妳的心裡便傾盆大雨。以前並不知道自己擁有這樣生殺的本領，此刻大權在握，竟覺得燙手，因為妳會猜疑，他是不是也跟別的女生這麽處理。

而不像以前，每一個約會之夜，男人都善盡一切溫柔，以攻破女人的部分防線、赢得部分的肉體，克服妳部分的羞怯，激發出隱藏起來的情感，讓妳自燃。

疫情的好處，讓妳知道除了肉體吸引，還有頭腦精神的交織，一個男生宅在家裡，如果一直打遊戲、或整天上網罵人，妳可以想像他以後會怎麽對妳。

疫情底下，大家都處在相似的條件，人不是向外奔走才是旅行，靜靜宅著也可以，凡是探索、追尋、觸及那些不可知的領域，不論是風土人文歷史、宗教心靈、美食料理，都是一種勇敢、是真正的旅行。

2014年，我們在斯德哥爾摩自助遇上瑞典的太陽花學運，激進憤怒的青年以反移民作訴求，就在離我們住宿一百米外的公園進行大規模抗爭。

這位小店老板見到我們，神情非常緊張，除了快速替我們惡補瑞典選情，還把我們導引給街道上的騎警，帥氣女騎警護送我們回到住所，三輛警車多名警力把大門團團堵住，我趴在窗台，看瑞典警察是怎麽逮捕青年、出示證件、上手銬、押上車，就像一部警匪片。

關在家裡，我們動手做飯，藍莓、草莓、新鮮無花果拌優格做水果沙拉，因為住在電影製片的家裡，當然不會無事可做。

雖然錯過原本的安排，如果覺得那樣的夜晚再也找不回來没關係，我們還有下一場月光。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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