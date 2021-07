【愛傳媒張競評論】外交聲明,字裡行間,處處玄機。

美國副國務卿出訪大陸行程,因為規格位階的問題,搞到風風雨雨。昨日美國國務院發表聲明,字裡行間透露出諸多玄機,昨晚更有學界朋友來電,雙方依據此份聲明說文解字,認真解讀其中意涵,下面先將解讀判斷重點圈出,並且附上原文對照,再將觀點分享,請各位先進不吝賜教!

第一、美國國務院這份MEDIA NOTE是For Immediate Release;換言之,這是單方面採取行動宣示訊息,而非與北京達成協議的「同時公布」出訪訊息。擺出如此惡客臨門氣勢,看來未來是會無好會,我幹我的不甩對方,雙方關係暗潮洶湧,看起來不太妙。(不知道美國會不會跟某些綠營白癡政治人物一樣,看到我講「不太妙」三個字就發狂。)

第二、日前媒體報報導,華盛頓方面極度關注副國務卿出訪規格與位階問題,而且將預期水準設定在北京排名第一的副外長樂玉成。現在能夠拉高到外長王毅,表面上看起來是順利得逞大獲全勝,可是細讀原文….to meet with PRC officials including State Councilor and Foreign Minister Wang Yi.您會不會覺得有點奇怪?

第三、其實到底美國副國務卿可以「會見」(meet)誰,又要與誰「會談」(discuss),最後必然會水落石出。但最重要的是,美國國務院強調其副國務卿此行是要advance U.S. interests and responsibly manage the relationship. 我們必須承認美國官員去advance U.S. interests是天經地義,站在美國官方立場,當然是要這樣講;但是後面緊接著此行要去responsibly manage the relationship 就讓人有點難以理解,因為我們必須要問,若此項行程是responsibly manage the relationship 那麼以往是誰irresponsibly manage the relationship 呢?

第四、美國國務院聲明表示will discuss areas where we have serious concerns about PRC actions as well as where our interests align.後面那段話並不令人意外,但是讓人感到很有興趣的是會不會討論where the PRC has serious concerns about U.S. actions,同時Is the Deputy Secretary willing to listen to Beijing’s concerns about Washington’s actions?

第五、美國拜登團隊搞外交要是還擺出阿拉斯加那場會談preaching對方姿態,並且不重視外交關係那種give and take 過程,恐怕是難以有所突破。人還沒有上飛機就把agenda 也就是議題議程,透過聲明訂出來,北京會不會吞下去?大家不妨思考一下。

第六,經過如此波折重重後,假若美國副國務卿Wendy R. Sherman還要繼續進行其出訪行程,究竟是何種原因?假若分享評價華盛頓與北京,誰有「贏的空間」?誰有「輸的本錢」?倒是值得國際社會好好去思考雙方互動關係。

臺北隔著海峽觀察這兩方來往過招,我們獲得何種啟發?起風了嗎?潮水退了嗎?您能夠得到結論嗎?

作者為英國博士、中華戰略學會研究員,曾任國軍艦長

●評論文章,不代表i-Media 愛傳媒立場