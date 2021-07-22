深受國人喜愛的棒球今年重返奧運賽場，本屆奧運棒球項目除了地主國日本外，還有美國、多明尼加、墨西哥、南韓及以色列要共同角逐金牌。目前運彩已經開出「奧運棒球金牌」的冠軍特別項目，筆者就各隊投打陣容進行戰力分析，找出最有機會鍍金的球隊。

● 日本》本屆日本隊集結了現今日本職棒的眾多強打者，外野陣容有軟銀鷹的怪力男柳田悠崎、歐力士當家主砲吉田正尚以及世界12強賽MVP鈴木誠也；內野方面除了有巨人當家游擊手坂本勇人坐鎮外，也選進養樂多新生代重砲村上宗隆，重砲如林且兼具纏鬥功力，野手陣容是一時之選。投手是日本隊較令人擔憂的一環，巨人王牌菅野智之因狀態不佳自請離隊，遞補的千賀滉大傷癒復出後狀態也不理想，老將田中將大與歐力士強投山本由伸勢必得扛下更多重任，而兩人的表現也將牽動著後續日本隊的投手調度。

● 多明尼加》曾奪下2013棒球經典賽冠軍的多明尼加，本屆奧運沒有任何現役大聯盟球員助陣，星度比以往黯淡許多。打者方面，雖然有包提斯塔(Jose Bautista)及卡布瑞拉(Melky Cabrera)等前大聯盟名將，但這些選手已離開大聯盟賽場一段時日，面對高強度的奧運賽事，估計很難有突出的表現。多明尼加在6月的美洲資格賽與最終資格賽中，場均失分高達4.6分，投手戰力明顯不足，雖然奧運名單徵召了讀賣巨人投手桑切斯(Angel Sanchez)，但桑切斯本季表現不佳，自責分率4.68，每9局被全壘打數也高達1.6，能給多明尼加的幫助有限。

● 墨西哥》墨西哥陣容以國內職棒球員為主體，陣中同樣不乏前大聯盟名將，生涯超過300轟的岡薩雷斯(Adrian Gonzalez)及前華盛頓國民內野手艾斯皮諾塞(Danny Espinosa)都將參賽，而原本在名單中的羅德海洋三壘手萊亞德(Brandon Laird)，則因為母隊與墨西哥棒協在保險金上沒有共識，最後退出國家隊。投手方面則有去年統一獅奪冠功臣泰迪(Teddy Stankiewicz)，以及在大聯盟打滾19年的老將培瑞茲(Oliver Perez)。但墨西哥啟程前往東京前，前紅襪隊投手維拉奎茲(Hector Velazquez)卻傳出確診消息，如果維拉奎茲最後不克參賽，對於墨西哥先發投手戰力會有不小影響。

● 美國》人才濟濟的美國隊以小聯盟球員為主體，另外也徵召了幾名在日本職棒打拼的好手。打者方面，紅襪大物一壘手卡薩斯(Triston Casas)是頭號看板人物，這兩年在日職全壘打產能極佳的奧斯丁(Tyler Austin)也在陣中，這一左一右的重砲預計將會扛起美國的中心打線。美國本屆奧運的先發投手陣容相當完整，來自坦帕灣光芒的巴茲(Shane Baz)及萊恩(Joe Ryan)都擁有絕佳的K功，本季WHIP都低於1，壓制力十足。而陣中的兩名沙場老將，軟銀鷹的馬丁尼茲(Nick Martinez)及舊金山巨人的卡茲米爾(Scott Kazmir)，今年成績依舊維持高檔，應能扛下後段輪值的重任，深度絕佳的先發投手是美國奪金的最大優勢。

● 南韓》衛冕軍南韓野手陣容中除了大家熟悉的黃載均及金賢洙，也不乏新生代好手如李政厚及姜白虎，兩人打擊表現穩定，將是各隊投手需要提防的對象。但南韓投手陣容深度不佳，過去在國家隊戰功彪炳的兩大左投金廣鉉及梁玹種，因為在美國職棒打拼而無法替國家效力，陣中雖然有李義理與元太仁等新秀，但其國際賽經驗不足，整體投手戰力仍不如以往。此外，南韓隊陣中的投手韓賢熙及二壘手朴珉宇日前因違反防疫規定遭到除名，兩人的退隊對於球隊戰力及士氣勢必都會有所影響，南韓的衛冕之路的確困難重重。

● 以色列》受惠於奧運國籍認定較為寬鬆，以色列徵召了一批擁有美國職棒資歷的選手，也順利在歐非資格賽拿到奧運門票。以色列陣中最為著名的是前德州遊騎兵的明星二壘手金斯勒(Ian Kinsler)，但其餘成員過往在美國職棒都屬於二線球員，陣中也缺乏能獨當一面的先發投手，整體戰力應在六隊之末，要奪牌的機會相對渺茫。

奧運棒球金牌投注選項及賠率

以台灣運彩目前開出的賠率來看，最被看好的依舊是擁有地主優勢的日本，但就如筆者之前提到的，先發投手是日本的不安定因素，本屆陣容也缺乏像松坂大輔及達比修這種能帶給球隊安定感的大投手，戰力上沒有絕對優勢。而多明尼加、墨西哥及南韓雖然有不錯的攻擊能力，但同樣都有投手戰力不足的問題，在短期國際賽較為吃虧。奪金看好度第二的美國隊陣中至少有四名穩定的先發投手撐場，打線雖然不如日本強勢，但在投手戰力完整的情況下，攻擊端只要正常發揮，要累積勝利難度不大，因此筆者預測投打戰力穩定、棒球底蘊深厚的美國，可望繼雪梨奧運後再度奪下奧運棒球金牌。