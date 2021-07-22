日本政府與東京奧運暨帕運組織委員會為了防疫將祭出重罰，包括外國選手與媒體記者等東奧相關人士，若多次違規外出，將最高罰禁足14天；若故意犯規，也將罰款或取消參賽資格。

日本讀賣新聞報導，東奧組委會訂定的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規則規定，選手與東奧相關人士只可前往比賽場地與事前申請的場所，不得前往他處；但有外國媒體被發現溜出旅館，前往東京都內的觀光景點。

日本政府與組委會認為有必要加強行動管理，彙整出管理方針，若東奧相關人士違反防疫規則，將先告誡選手個人與運動團體；若告誡後又再次違規，將處罰在下榻處禁足最高14天，並由組委會進行監管。

若是故意或惡意違規，將處以罰款或取消參賽資格等嚴厲處分。

此外，針對COVID-19病毒檢驗措施，若忘記提出檢體或偽造檢體等，將視違規情形同樣進行處罰。

組委會將透過他人通報、拍攝到的畫面等方式，掌握相關人士是否有違規；不過組委會幹部認為，會違規的通常不會是即將出賽的選手，可能大部分都是外國媒體。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100722