先機環球投資投資董事李翰華(Oliver Lee)表示，先機的首要任務是尋找高品質的公司，目前該集團稍微減碼了中國，亦減持了拉丁美洲，但稍微加碼印度。而瀚亞印度基金經理人林庭樟則表示，印度國內生產總值連續二個季度出現增長，在印度政府和印度央行採取積極措施下，預計將會透過結構性改革來刺激經濟增長。

李翰華認為，印度從總經層面來看，儘管今年早些時候它遇到了一些疫情的挑戰，但看起來目前經濟也正在重回正軌，且房地產市場也十分健康。從股票的角度來看，印度有很多非常好的公司；從更長期的角度來說，印度就是20年前的中國。因此，對於投資人來說，印度有巨大的潛在機會。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，印度央行於7月8日開始今年第二輪大規模購債計畫(GSAP2.0)，預計將會給印度債券價格帶來更多的支撐。此外，印度財政部長於上個月底公佈了一套救濟措施，主要側重於擴大信貸擔保，亦能幫助緩解第二波COVID-19浪潮引發的經濟壓力。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據來到124.3，持續位在「加碼債券部位」區間，隨著印度股市創新高，操作策略不妨提高印度債券基金部位來增加資產防禦能力，同時持續定期定額印度股票基金，來參與印度股市表現。