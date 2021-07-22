永豐餘(1907)投控旗下永豐餘工紙響應綠色金融趨勢，今（22）日宣布委託北富銀主辦發行5年期16億綠色聯貸專案，為國內首家籌組綠色金融聯貸的企業，推動產業將綠色循環經濟活動與財務金融結合，希望藉此拋磚引玉，為國內企業綠色金融案件帶來更多發想。

永豐餘工紙目前實收資本額41.01億元，以台灣及越南為主要生產基地。2020年合併營收121.89億元、年減0.5％，但稅後淨利10.43億元、年增達85.89％，每股盈餘（EPS）2.55元。2021年首季稅後淨利5.56億元，季增達1.2倍、年增達1.13倍。

永豐餘工紙在桃園新屋設有年產能7.5億噸的工紙廠，並在桃園、苗栗、彰化、台中、高雄設有5座紙器廠，年產能5.28億平方公尺。越南則有6座紙器廠，年產能6.18億平方公尺。公司日前斥資5億元買下蘋果日報的桃園新屋印刷廠，做為未來擴充工紙紙器營運。

永豐餘工紙此次綠色聯貸專案依據依據亞太地區貸款市場協會（APLMA）2021綠色貸款原則（GLP），比照國內櫃買中心綠色債券發行規範，與主辦銀行討論規畫出此次聯貸方式，並委請安永聯合會計師事務所擔任第三方確信機構。

永豐餘工紙表示，此次綠色聯貸專案包括「沼氣再生能源發電」、「零燃煤汽電共生系統」與「回收紙製程能資源優化」3個項目。桃園新屋工紙廠設有全台首座完全使用衍生燃料的無煤汽電共生系統，裝置容量達9500Kw，可有效將回收餘料轉化為能源。

永豐餘工紙說明，新屋工紙廠除了善用造紙製程水處理的有機物產生沼氣外，並將回收紙中參雜的高熱值有機餘料篩選分類，利用固體回收物衍生燃料（SRF）造粒技術，將固體餘料衍生為再生能源，以餘料取代煤炭燃料，減少化石燃料使用。

而全台每年消耗超過425萬噸的紙，台灣造紙業每年回收紙收購量達395萬公噸，當中約270萬噸採購國內回收紙。目前國內紙類回收率65.7％、紙廠回收紙利用率達93％，已達先進國家標準，永豐餘工紙廠在製程中則使用超過97％的再生回收紙。

永豐餘表示，集團投資組合從造林到造紙，林漿紙一貫已形成完整的固碳產業鏈，後續將持續創新落實水、紙張、再生能源、農業、碳匯等5大循環全循環應用，投入創新技術提升應用價值，開展具產生能源及減少碳排雙重效益的醣經濟，致力環境友善與企業永續。