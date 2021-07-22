記憶體品牌廠十銓(4967)宣布旗下所有工業型儲存產品，全數通過軍規耐衝擊與震動測試驗證，其中十銓特有的石墨烯銅散熱模組產品亦獲得美國發明專利。

十銓科技工業型產品因應時下智慧物聯（AIoT）與邊緣運算蓬勃發展之趨勢，持續打造工控領域的創新產品。獨家石墨烯散熱技術的散熱模組，為業界首次運用於工業級固態硬碟。

十銓科技的工業產品全系列，包含工業記憶體模組、固態硬碟及記憶卡，皆全數通過軍規耐衝擊標準（MIL-STD-202G、MIL-STD-883K）及軍規耐震動標準（MIL-STD-810G）的測試認證，無論是聚焦邊緣運算或5G通訊技術等相關應用，皆能確保進行長時間不停機的高速資料處理及運算，滿足資料安全層面並克服工控領域極端的使用環境。

十銓科技不斷研發創新技術，握有多項自有專利技術，其中，已獲得多項專利技術的超薄石墨烯專利散熱技術，如今再傳捷報，新添美國發明專利認證（美國發明專利US 11051392 B2），爾後將運用在工業寬溫記憶體模組與工業寬溫PCIe、SATA介面之固態硬碟。