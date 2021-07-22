【旅遊經 洪書瑱報導】

中秋節再二個月就要到來，您計劃到那兒賞月呢？您知道台灣人最愛出遊的國家──日本，東京那裡是最佳賞月的景點嗎？東京六本木展望台可是賞月最佳地點之一，曾入選為「日本百大名月」之地！

室內展望台「Tokyo City View」有11公尺高的全景玻璃帷幕，視野相當壯觀。（圖片提供：森大廈株式會社）日本東京白天與黑夜坐擁不同之美，想找一處將東京日與夜之美收納於心，有一處最佳觀景台與遊客分享，這裡以「一覽東京全景，同步享受著流行文化之極致」的全新概念再度出擊。踩著改裝後抗菌溫潤木質地板，環繞著360度無遮蔽零死角的東京美景，同步還欣賞著超人氣「DC超級英雄之誕生」、HELLO KITTY所屬「三麗鷗可愛文化60年展覽」這絕美的最高境界即是──東京六本木之丘森大廈展望台，這裡更是感受東京地標──東京鐵塔最佳觀賞點！

「Sky Deck」配合月相設計不同的燈光效果，令人目眩神迷。（圖片提供：森大廈株式會社）

「Sky Deck」配合月相設計不同的燈光效果，令人目眩神迷。（圖片提供：森大廈株式會社）

「Sky Deck」的炫麗燈光和東京鐵塔的夜景，相互襯映。（圖片提供：森大廈株式會社）

雄踞東京潮流重心的六本木之丘森大廈，建築外觀醒目、豐富的藝文色彩在東京都內眾多設施中獨占鰲頭，重新裝潢後的六本木之丘展望台原訂於4／27重新開幕，受疫情影響近日才正式啟用，全新的視覺感觀，完美融合東京的繁華與人文，再次突顯森大廈的傲人之處。無玻璃遮蔽的Sky Deck（天空甲板），也特別以月相為主題，襯上不同燈光呈現更幻彩視覺，遊客如同盡情沐浴在如藝術品般的城市景緻中。

重新開幕的戶外展望台Sky Deck（天空甲板），比「東京城市景觀」（Tokyo City View）高出20公尺，是目前東京都內最高天的戶外展望台，這個離雲端最近的天台，不論是劃過天際的飛機、遠處的山巒等，而且這裡也是欣賞夕陽黃昏最佳場所之一！其實六本木展望台為賞月最佳地點之一，曾入選為「日本百大名月」，整裝後的Sky Deck（天空甲板），不僅在展望迴廊周圍的天線台，以及通往露天平台的通道都安裝燈飾，也特別以「月相」為主題，設計燈光效果，感受更浪漫的氛圍；而隨著季節變化也會有不同燈光呈現，來突顯這座開放式戶外展望台的多元景緻，融合東京迷人夜景和炫麗的燈光空間，都是東京熱門拍照打卡熱點。

六本木之丘森大廈展望台，最迷人之處就是可以高空俯瞰東京絕美全貌，尤其入夜後那璀燦清晰的東京鐵塔，佇立在燈海裏格外令人感動。位在52樓的室內展望台「東京城市景觀」（Tokyo City View），有11公尺高的全景玻璃帷幕，可以360度無遮蔽零死角，將東京的美盡收眼底，而重新裝潢後換上抗菌木質地板，讓造訪的遊客感受踏實的「溫度感」，甚至讓人忘了您正置身在摩天大樓的最高處中。

「DC 展 超級英雄之誕生」，讓遊客大飽眼福。（圖片提供：森大廈株式會社 ™&©DC Comics）

三麗鷗展「 日本可愛文化60年史」特展，值得粉絲期待。（圖片提供：森大廈株式會社）

迎接60周年慶，三麗鷗展 「日本可愛文化60年史」示意圖，令三麗鷗迷蠢蠢欲動（圖片提供：森大廈株式會社)

呼應東京六本木之丘森大廈展望台的升級再出發，「東京城市景觀」特色展覽，目前正推出相當熱門的「DC 展 超級英雄之誕生」（展期為2021/6/25至9/5）；緊接還有深受大小女孩們喜愛的HELLO KITTY所屬的「三麗鷗」公司，於2020年迎接60週年推出的「三麗鷗展：日本可愛文化60年歷史」特展（展期為2021/9/17至2022/1/10）。未來也將推出各式各樣深具魅力的展覽，展覽將成為展望台的另一項特色與賣點。

「THE SUN ＆ THE MOON」餐廳以「MOON FOREST」（月之森林）為空間設計主題（圖片提供：森大廈株式會社）

位於六本木之丘森大廈52樓，以「MOON FOREST」（月之森林）為空間設計主題的「THE SUN ＆ THE MOON」，是一家綠意盎然的天際餐廳，天花板掛著日本不常見的植物，營造浪漫的森林氣息，加上從海拔250公尺高處眺望的東京壯麗景緻，宛如置身在天空森林裏的閒適。白天提供以法式料理為基礎的「After Moon Tea」；晚上套餐「Moon Light High Tea」，而使用的點心架，設計靈感來源為六本木之丘森大廈的形狀以及迷人的月亮。另外，「東京城市景觀」（Tokyo City View）迴廊內的禮品店TOKYO CITY VIEW SHOP也重新開幕。

其門票費用，現場購買的平日一般票為2000日圓、假日一般票2200日圓，如果線上預訂的話，平日一般票1800日圓、假日一般票2000日圓等。（註：線上預訂需註冊，網站目前只有英日文）。Tokyo City View的門票不包含Sky Deck，從Tokyo City View上去Sky Deck的一般門票為500日圓。

※．資訊──

室內展望台Tokyo City View（東京シティビュー）／六本木之丘森大廈52F頂樓展望台Sky Deck（スカイデッキ）／六本木之丘森大廈頂樓地 址：東京都港區六本木6-10-1營業時間：Tokyo City View：10:00-22:00（最後入場時間為21:30）Sky Deck：11:00-20:00（最終入場為19時30分）

圖片：東京觀光事務所台灣辦事處提供