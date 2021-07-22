台中市有10餘家協力餐飲店參與，供餐期間自即日起至8月20日止，希能發揮拋磚引玉的作用，共度疫情難關。（國民黨台中市黨部提供）

國民黨台中市黨部感受到新冠疫情影響，坊間小老百姓連個「求溫飽」的基本民生要求都不可得，特於22日聯合台中市善心企業界朋友，共同募集資金發起「愛心待用餐」活動，有10餘家協力餐飲店參與，供餐期間自即日起至8月20日止，希能發揮拋磚引玉的作用，對弱勢的民眾及家庭略盡棉薄之力，共度疫情難關。

國民黨台中市黨部主委林敏霖說，新冠病毒疫情嚴峻，除干擾我們正常的生活外，也造成全球經濟景氣低迷；許多企業面臨關廠的窘境，廣大勞工面對失業、放無薪假的人生困境。政府雖然提出紓困方案，但民眾反映出來的卻是「僧多粥少」、「請領資格嚴苛」等「看的到、吃不到」現象。

林敏霖指出，「民進黨不會做、國民黨帶頭做」；黨部發起的「愛心待用餐」活動，就是本著「人飢己飢」、「人溺己溺」的精神，運用黨部及社會資源對弱勢的民眾略盡棉薄之力，大家共度疫情難關。

台中市愛心待用餐的店家，包括你好早午餐店（神岡區）、家和鍋物（大雅區）、真好味自助餐（石岡區）、美芝城光明店（大甲區）、阿惠惠粥品店（大甲區）、盒得來自助餐（清水區）、佳園小館（大里區）、阿郎海產餐廳（太平區）、成佳排骨大王（西區）、100啦海鮮快炒店（南區）、阿助師自助餐（西屯區）、大碗公傳統小吃（南屯區）、品成歐式鐵板全自助餐（北屯區），每家店每日提供10份愛心餐；供餐以午餐為主，美芝城光明店提供早餐，100啦海鮮快炒店則提供晚餐。

林敏霖呼籲更多的善心人士加入「愛心待用餐」的行列，溫暖滿人間。對活動要共襄盛舉的民眾可撥電話：04-23264709洽詢。