金門1位媽媽晚上出門散步，不慎遺失小女兒睡前相伴的獨角獸安撫巾，遍尋無著急得不得了。金城警分局據報動員3位員警，調閱沿路監視器花2小時比對數十個鏡頭，確認被一位老阿公撿走，最後物歸原主，讓小朋友可以開心進入夢鄉。不一樣的為民服務，洋溢一樣的溫馨。

1位年輕媽媽在臉書〈靠北金門〉社團貼文表示，她於7／20晚上抱女兒出門散步，沿著民權路由體育場往縣政府方向走去，回家時女兒一直吵鬧不休，才發現她平日心愛的獨角獸安撫巾不知何時遺失，趕緊沿散步經過路線回頭找尋，但一直沒能找到。

這位媽媽說，這條獨角獸安撫巾天天陪伴女兒入睡，只要有它作伴，即可很快進入夢鄉，一下沒看見就會讓她哭個不停，希望廣大網友協尋外，也赴金城分局金城派出所報案請求幫忙。

金城派出所員警章朝欽、李思豪及黃柏翰3人立即調閱周邊監視器，反覆比對數十個畫面，發現1位騎機車的老阿公疑似曾停車撿東西，但影像模糊無法確認，後來又再擴大調閱其他周邊監視器，花了2小時始才確認老阿公的身分和機車清晰車牌號碼。

員警登門訪詢時，老阿公稱以為是路旁沒人要，隨地棄置的東西，在知道是別人不慎遺失後，立即交由員警歸還失主。

小女童見心愛的獨角獸安撫巾回家，十分雀躍。媽媽也開心表示，雖然不是甚麼貴重的東西，但對小女兒卻是睡前相伴的好朋友，感謝警方慎重其事，讓牠再回到家裡，為民服務的能量讓人感動。